El cacao tiene su origen en América. Reseña la historia que los primeros en cultivarlo fueron los olmecas, los mayas y los aztecas. Incluso lo preparaban como bebidas y era un fruto sagrado. Lo usaban en rituales y como moneda.

Lo preparaban con agua, chile, maíz y especias. Se servía caliente o frío, según la región.

En Colombia, la historia señala que el cacao existió desde épocas precolombinas en regiones como Amazonía, Orinoquía, Sierra Nevada de Santa Marta y en los Santanderes.

Comunidades indígenas como los uitoto, kogui y arhuacos usaban el cacao en rituales y lo integraban en su vida diaria. Preparaban bebidas de cacao puro, generalmente sin azúcar, con un carácter ceremonial.

La forma de prepararlo y tomarlo caliente viene del siglo XVII. Se usaban los molinos para preparar pastillas de chocolate, que se batían con agua y leche.

Desde esos días se acostumbra tomar chocolate caliente en el desayuno. Dependiendo de las regiones, se acompaña con queso, pan, arepa o buñuelos.

Paso a paso para preparar un rico chocolate caliente para disfrutar en Navidad, según ChatGPT

Ingredientes

800 ml de leche entera (puedes usar 600 ml de leche + 200 ml de crema para un resultado más cremoso). Alternativa vegana: 800 ml de leche de almendra, avena o soja.

800 ml de leche de almendra, avena o soja. 120 g de chocolate oscuro (50–70% cacao), troceado. O mezcla 60 g de chocolate oscuro + 60 g de chocolate con leche si lo prefieres más dulce.

2–3 cucharadas de azúcar (ajusta al gusto) o 2 cucharadas de miel/sirope de arce.

1 rama de canela (o 1 cucharadita de canela en polvo).

1/2 cucharadita de extracto de vainilla.

pizca de sal (mejora el sabor).

Opcional festivo: 1/4 cucharadita de nuez moscada rallada, 2 clavos de olor, o una piel de naranja.

Para espesar (opcional, estilo “a la mexicana”): 1 cucharadita de maicena disuelta en 2 cucharadas de agua fría.

Para servir: crema batida, cacao en polvo, canela molida, malvaviscos, bastones de caramelo o ralladura de naranja.

Utensilios

Olla mediana

Batidor de mano (o cuchara de madera)

Taza medidora

Colador pequeño (si usas piel de naranja o clavos)

Paso a paso (estufa — método recomendado)

Preparar los aromáticos (opcional): Si usas piel de naranja o clavos, coloca la piel y los clavos en la olla con la leche para infusionar después (retíralos al final). Calentar la leche: Vierte la leche en la olla y añade la rama de canela y la pizca de sal. Calienta a fuego medio-bajo hasta que esté caliente pero sin llegar a hervir (verás vapor y pequeñas burbujas en los bordes). Esto toma ~5–7 minutos. Agregar el chocolate: Retira la olla del fuego. Quita la rama de canela y la piel/clavos si las usaste. Añade el chocolate troceado y mezcla con el batidor hasta que se derrita y quede una mezcla homogénea. Endulzar y aromatizar: Añade el azúcar (o miel) y la vainilla. Prueba y ajusta. Si quieres el toque navideño, agrega la nuez moscada o una pizca extra de canela. Espesar (opcional): Si quieres una textura más densa, vuelve a poner la olla a fuego bajo y añade la maicena ya disuelta. Remueve constantemente hasta que espese ligeramente (1–2 minutos). No dejes hervir fuerte. Terminar: Cuando tenga la textura deseada, retira del fuego. Si quieres una textura extra sedosa, pasa por un colador fino al servir. Servir: Divide en 4 tazas calientes y corona con crema batida, malvaviscos, una pizca de canela o un trozo de bastón de caramelo.

Método rápido (microondas)

Calienta 200 ml de leche en una jarra apta para microondas 1–2 min (hasta que esté humeante). Añade 30 g de chocolate troceado y 1/2 cucharada de azúcar, mezcla hasta derretir. Repite otras 3 veces (para total 800 ml, 120 g chocolate) o hazlo en lotes. Añade vainilla y especias al final. Mezcla bien.

Variaciones navideñas

Con pepitas de chocolate : agrega unas gotas de chocolate extra al final para mayor cuerpo.

: agrega unas gotas de chocolate extra al final para mayor cuerpo. Mexicano : usa 1 cucharada de masa de maíz disuelta o chocolate de mesa (más canela) y bate con un molinillo o batidor hasta espumar.

: usa 1 cucharada de masa de maíz disuelta o chocolate de mesa (más canela) y bate con un molinillo o batidor hasta espumar. Con licor (solo para adultos) : añade 20–30 ml de ron, coñac o licor de naranja por taza justo antes de servir.

: añade 20–30 ml de ron, coñac o licor de naranja por taza justo antes de servir. Vegano: usar leche de avena + chocolate vegano; para espesar, maicena o puré de anacardos.

Consejos finales