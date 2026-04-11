El pollo al horno con verduras es una de esas recetas tradicionales que nunca pasan de moda.

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Freepik El pollo al horno con verduras es una de esas recetas tradicionales que nunca pasan de moda.

Ingredientes:

2 contramuslos de pollo enteros

2 alitas

2 patatas

1 cebolla

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

1 zanahoria

Sal al gusto

Manteca de cerdo

1 vaso de vino blanco

1 vaso de agua

Aceite de oliva

Preparación:

Corte todos los vegetales y colóquelos en una bandeja para horno. Añada sal, un chorrito de aceite de oliva y un poco de agua. Hornear durante 15 minutos a 180 °C.

Mientras tanto, salpimentar el pollo y cubrirlo completamente con manteca de cerdo para potenciar su jugosidad. Retire la bandeja, colocar el pollo sobre las verduras con la piel hacia abajo y hornear durante 45 minutos.

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Mezcle el vino blanco con agua y regar la preparación cada 15 minutos. Dé la vuelta al pollo y hornee entre 20 y 25 minutos adicionales hasta que la piel esté bien dorada y crujiente. Ya estará listo para comer. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.