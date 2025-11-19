Si usted quiere un plato diferente pero delicioso para hacer en la freidora de aire, indudablemente es la lasaña.

Es una de las recetas más prácticas para quienes buscan una comida casera lista en pocos minutos. Gracias a la cocción uniforme y rápida de este electrodoméstico, es posible obtener una lasaña dorada, cremosa y con capas bien cocidas sin necesidad de horno tradicional.

Pexels La carne molida sirve para hacer lasaña

Para prepararla, solo necesita láminas de lasaña precocidas, carne molida previamente sofrita con cebolla, ajo y salsa de tomate, además de queso mozzarella y parmesano. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

8–10 láminas de lasaña precocidas

300 g de carne molida (res, cerdo o mixta)

1 taza de salsa de tomate para pasta

1 taza de queso mozzarella rallado

½ taza de queso parmesano

1 cebolla pequeña picada

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de mantequilla o aceite

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta

½ cucharadita de orégano

½ cucharadita de paprika (opcional)

Molde pequeño que entre en la freidora de aire

Preparación:

En un sartén, sofríe la cebolla y el ajo con aceite. Agrega la carne molida y cocina hasta que dore. Añade la salsa de tomate, sal, pimienta, orégano y paprika. Cocina 5 minutos más y retira del fuego.

Cubre el fondo del molde con una capa fina de salsa de carne. Añade láminas de lasaña precocida. Coloca salsa de carne y una capa de queso mozzarella.

Repite hasta completar 3 o 4 capas. Finaliza con queso mozzarella y parmesano arriba. Precalienta la freidora a 180°C (350°F) por 3 minutos.

Coloca el molde dentro y cocina por 18–22 minutos. Si quieres el queso doradito, sube a 200°C por 3 minutos más. ¡Buen provecho!

