Primero de diciembre y se enciende el espíritu navideño en Colombia y en varios otros países del mundo. Sin embargo, mientras en otros lugares esperan la anhelada Nochebuena —el 24 de diciembre—, aquí muchos ya se preparan para celebrar una fecha especial que llega casi dos semanas antes y que tradicionalmente marca el inicio de la temporada navideña en los hogares: el Día de las Velitas.

Aunque la cena del 7 de diciembre no suele ser tan opulenta como la del 24 o la del 31, esta noche se vive con afecto y con un fuerte sentido de unión familiar.

En numerosos hogares se encienden velas y faroles, mientras la gente comparte preparaciones sencillas, típicas y llenas de sabor. Con la cercanía de la fecha, las búsquedas sobre qué comer en el Día de Velitas aumentan y se convierten en tendencia en redes y portales culinarios.

Para quienes planean encender luces y mesas por igual, presentamos cinco opciones tradicionales para disfrutar durante esta celebración, con ingredientes y un paso a paso básico para antojados y aficionados de la cocina.

1. Buñuelos: el clásico infaltable

Es uno de los protagonistas de la gastronomía decembrina en Colombia. Crujientes por fuera y esponjosos por dentro, los buñuelos son una tradición que nunca falta en reuniones familiares y acompañan muy bien una noche iluminada por velas y faroles.

Ingredientes:

250 g de almidón de yuca

250 g de queso costeño rallado

1 huevo

1 cdta de polvo de hornear

3–4 cdas de leche

Aceite para freír

Preparación

Mezcle el almidón, el queso y el polvo de hornear. Añada el huevo y la leche poco a poco hasta obtener una masa suave. Forme bolitas uniformes. Caliente el aceite a temperatura media. Fría hasta que los buñuelos estén dorados y floten.

2. Empanadas: perfectas para compartir

Las empanadas son un aperitivo ideal para esta noche. Su versatilidad permite rellenarlas con pollo, carne o incluso versiones vegetarianas. Son fáciles de servir y se mantienen como una de las favoritas en celebraciones familiares.

Ingredientes:

2 tazas de harina de maíz precocida

2 tazas de agua tibia

Relleno al gusto (pollo, carne o guiso de vegetales)

Sal al gusto

Aceite para freír

Preparación:

Mezcle la harina con sal y agua hasta obtener una masa manejable. Forme pequeñas porciones y aplánelas con la ayuda de una bolsa plástica. Añada el relleno y cierre en forma de media luna. Selle los bordes. Fría hasta que estén doradas y crocantes.

3. Arepas rellenas: una opción práctica y contundente

Ideales para una comida más completa, las arepas rellenas ofrecen muchas posibilidades: queso, chorizo, hogao o incluso pollo desmechado. Su preparación es rápida y se adapta a distintos gustos.

Ingredientes:

2 tazas de harina de maíz precocida

2 tazas de agua tibia

Sal al gusto

Relleno de preferencia (queso, carne, pollo o los tres)

Preparación:

Mezcle harina, sal y agua. Arme bolas y aplánelas para formar las arepas. Cocine en plancha o sartén hasta que doren, sáquelas y déjelas enfriar un rato. Ábralas por la mitad cuando ya no estén tan calientes (esto para evitar que se desarmen). Rellene con el ingrediente seleccionado.

4. Pasteles de arroz

En varias regiones, especialmente en la Costa Caribe, los pasteles de arroz o las hayacas son parte fundamental de las festividades decembrinas. Se cocinan envueltos en hojas de bijao o plátano y su aroma evoca inmediatamente el inicio de la Navidad.

Ingredientes:

2 tazas de arroz

500 g de carne de cerdo o res (o mezcla)

Verduras picadas (zanahoria, cebolla, pimentón)

Aliños naturales

Hojas de plátano para envolver

Preparación:

Prepare un guiso con carnes, verduras y aliños. Añada el arroz crudo y mezcle bien. Coloque porciones sobre las hojas de plátano. Envuelva firmemente. Cocine en agua hirviendo durante 1 hora a 1 hora y media.

5. Mini hayacas venezolanas

Por influencia migratoria —sobre todo en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín— las mini hayacas se han popularizado como un complemento perfecto en reuniones navideñas. Son similares a los pasteles, pero con un sabor más especiado y hechas con masa.

Ingredientes:

Masa de maíz adobada

Guiso de carne o pollo

Aceitunas

Pasas

Hojas de plátano

Preparación:

Extienda la masa sobre la hoja. Añada el guiso, aceitunas y pasas. Cierre y amarre. Cocine en agua hirviendo entre 45 minutos y 1 hora.

Postres para completar la noche

Además de los menús principales, la velada suele acompañarse con dulces tradicionales: natilla, arroz con leche, quizás un chocolate caliente o bocaditos con ron, muy comunes en reuniones familiares.

