Ya se acerca el Día de las Velitas y, como cada año, miles de colombianos se preparan para encender faroles y velas en calles, balcones y parques. Aunque la fecha es parte del imaginario nacional, aún hay quienes se preguntan por qué se celebra el 7 de diciembre y cómo esta tradición logró consolidarse como uno de los eventos más emblemáticos de la temporada navideña.

La celebración tiene raíces que van más allá de lo religioso. Pues si bien viene de prácticas heredadas de la fe católica, con el pasar de los años se fue enriqueciendo con costumbres populares que, con el tiempo, la convirtieron en una de las fechas más representativas del país.

¿Cuál es el origen del Día de las Velitas?

El Día de las Velitas tiene su raíz en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, en 1854, cuando el papa Pío IX definió de manera oficial esta creencia dentro del catolicismo. Historiadores explican que los fieles celebraron ese anuncio encendiendo velas y faroles como símbolo de devoción y pureza.

Con el paso de los años, en Colombia la costumbre se asentó de forma particular: la noche del 7 de diciembre se convirtió en la víspera festiva del Día de la Inmaculada Concepción, que se conmemora el 8 de diciembre. Ese cambio de calendario, adoptado por tradición popular, marcó el nacimiento de una celebración que terminaría trascendiendo lo estrictamente religioso.

Aunque la fecha tiene un trasfondo católico, el Día de las Velitas evolucionó hasta convertirse en un evento familiar y comunitario. En ciudades y pueblos, los vecinos organizan encuentros al aire libre, decoran fachadas y disfrutan de una noche que simboliza el comienzo de la Navidad.

En muchos hogares se encienden velas pidiendo deseos, recordando a seres queridos o agradeciendo por el año que termina. El gesto, que en un inicio representaba fe mariana, hoy se interpreta también como un acto de esperanza y unión.

En regiones como Antioquia, Boyacá, Nariño o Quindío, la celebración adquirió un carácter patrimonial. Villa de Leyva realiza su tradicional Festival de Luces; en Quimbaya se conserva el reconocido concurso de alumbrados; y en Pasto persiste la elaboración artesanal de faroles gigantes.

Es una fecha que marca el inicio de la en Colombia

Para la gran mayoría de colombianos, el Día de las Velitas es considerado la “puerta de entrada” a la temporada decembrina. De hecho, a partir del 7 de diciembre se activan alumbrados oficiales, ferias, actividades culturales y encuentros familiares que preparan a muchas ciudades para las fiestas de fin de año.

Gastronomías como los buñuelos y la natilla suelen estar presentes en las reuniones, así como la música tradicional y las costumbres que se transmiten de generación en generación.

Incluso, en algunos barrios y conjuntos residenciales es común ver competencias de faroles o decoraciones hechas con papel celofán y madera, un guiño a las primeras versiones de esta tradición.

Curiosidades del Día de las Velitas