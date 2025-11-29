La artista británico-albanesa Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos durante su concierto en Bogotá, en la noche del viernes, al interpretar en español uno de los éxitos de Shakira, la cantante colombiana más famosa en el mundo.

Dua Lipa se encuentra inmersa en la fase latinoamérica de su tour mundial con motivo de su tercer álbum, ‘Radical Optimist’, que alcanzó el número uno en doce países y se convirtió en el debut más exitoso de una artista británica el año pasado.

La británica se ha ganado el cariño del público hispanohablante al incorporar en cada concierto de esta gira una o dos canciones emblemáticas del país que visita. En Chile interpretó ‘Tu falta de querer’ y ‘El duelo’; en Argentina, ‘De música ligera’ y ‘Tu misterioso alguien’; y en Perú sorprendió con la cumbia ‘Cariñito’.

Este viernes 28 de noviembre fue el turno de Colombia, siendo el Estadio Nemesio Camacho El Campín escogido por Dua Lipa para reencontrarse con sus fanáticos luego de tres años, pues en 2022 se presentó por primera vez en el país.

Para hacer aún más memorable su show, Dua Lipa decidió interpretar la canción ‘Antología’, lanzada por Shakira en 1995. Además, la artista europea, dedicó unas palabras en español a los asistentes del concierto.

“Hoy quiero cantar una canción que no canto muchísimo, pero es de una artista que me inspira muchísimo. Su música, a través del tiempo y por la manera en que ha tocado tantas mentes y corazones alrededor del mundo”, expresó Dua Lipa anunciando el gran momento.

Invitó a sus fanáticos a corear el tema junto a ella y cuando cantó el primer verso el público de inmediato identificó la canción. La ovación no se hizo esperar y muchos captaron el momento en video con sus celulares para después compartirlo en redes sociales.

“Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es para ti”, agregó Dua Lipa antes de comenzar a interpretar ‘Antología’.