Dos décadas después de que Hips Don’t Lie pusiera a Barranquilla en el mapa mundial, Shakira volvió a sorprender a todos con una versión especial del clásico, esta vez acompañada por Beéle y Ed Sheeran.

Pero la gran sorpresa se dio en pleno Movistar Arena, en Bogotá, durante la gira Borondo. Nadie lo esperaba: Beéle cantó Hips Don’t Lie por primera vez en un concierto y el recinto estalló. El público gritó, cantó y vibró, sellando uno de los momentos más memorables de la noche.

Para esta versión aniversario, Shakira también invitó también a Ed Sheeran, una decisión que, según dijo a Variety, nació de la admiración que siente por el británico y del toque único que aporta con su guitarra y sus arreglos vocales. “Sabía que aportaría algo nuevo a ‘Hips’”.

por su parte, explicó que eligió a Beéle porque representa a la nueva generación urbana del Caribe, y porque existe un vínculo natural entre ambos:“Beéle es de mi pueblo, y siendo esta la canción que puso a Barranquilla en el mapa en EE. UU., pensé que sería hermoso sumar a otro artista de allá”.

Además, destacó que el joven cantante le aportó un sello muy propio: “Ese fraseo y melodía autóctona que armamos para esto y que él canta con tanta alma”.

La artista ha dicho en diversas ocasiones que la canción estuvo a punto de no ser incluida en el álbum ‘Oral Fixation Vol. 2’ sin pensar en que se convertiría en una de las más exitosas de toda su carrera.

“Wyclef Jean había hecho una canción para una película que se llamó Dirty Dancing Parte 2, una película que no fue exitosa, se la mostró a Shakira y ambos terminaron creando este éxito que fue el primer número uno de Shakira después de haber tenido un disco supremamente exitoso como había sido el primero”, dijo el especialista en música Alberto Marchena.