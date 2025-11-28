Después de dos años del fallecimiento de la actriz Alejandra Villafañe se conoció la fracturada relación entre su familia y el actor Raúl Ocampo, quien fue su novio por más de cuatro años y la acompañó hasta su último día.

@alejavillafane

Los familiares de Villafañe, recordada por sus papeles en ‘La nieta elegida’, ‘Enfermeras’, ‘Siempre Bruja’ y ‘Manes’, desmintieron públicamente en octubre pasado la versión entregada por Raúl Ocampo en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, conducido por Juan Pablo Raba.

Durante la entrevista, Ocampo relató los últimos momentos de Villafañe y aseguró que estuvo presente cuando la actriz sufrió un paro cardiorrespiratorio en su vivienda.

“Abro esa puerta y veo a la enfermera cogiéndole el pulso. Ale estaba presentando un ataque cardiorrespiratorio. Yo salto encima de la cama y empiezo: ‘No, no, amor, acá conmigo, por favor’. Y en un momento la tomé y se desvaneció en mis brazos”, expresó.

Cortesía

También contó parte de la historia de amor que vivieron y cómo fue el proceso de acompañamiento durante la enfermedad de Villafañe, quien padeció cáncer de seno y de ovario, y murió en octubre de 2023.

Tras la difusión de estas declaraciones, la familia de la actriz emitió una respuesta pública, cuestionando la versión del actor.

“Queremos que sepan que… no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas, ya déjala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece”, escribió su tía Alicia Villafañe, en su cuenta de Instagram.

También Claudia Villafañe, prima de Alejandra, publicó un video en redes sociales en nombre de la familia de la actriz para aclarar los hechos y pedir respeto por su memoria.

“Para cuando Aleja enferma su mamá estaba viviendo en Cali y en cuanto conoció el diagnóstico inmediatamente se va para Bogotá, donde permaneció hasta el día en que trasladaron el cuerpo sin vida de Ale. Fue la única persona que estuvo 24/7 al cuidado de ella durante toda su enfermedad”, dijo Claudia Villafañe.

Agregó que Raúl Ocampo no habría estado de manera permanente al lado de la actriz, como él ha afirmado en distintas ocasiones. “La persona que dice haber estado incondicionalmente con mi prima solo la visitaba por ratos en la clínica y solo se quedó una noche a dormir con ella, al inicio de la enfermedad”.

Habla la hermana de Alejandra Villafañe sobre Raúl Ocampo

En una reciente entrevista con ‘Buen día, Colombia’, del canal ‘RCN’, Jackeline Osorio, hermana de Alejandra Villafañe, también se refirió a las declaraciones que ha entregado Raúl Ocampo a medios de comunicación sobre su noviazgo con la fallecida actriz.

“Mi mamá estuvo con ella todo el tiempo, entregándole su vida y su tiempo. Él dice que él era el que estaba con ella. Entonces uno se pregunta: ¿y mi mamá qué?”, señaló Jackeline, contradiciendo también la versión del actor.

Sostuvo que Ocampo no asistió a la cremación del cuerpo de Alejandra ni tampoco se ha interesado en saber cuál fue el destino de las cenizas.

“Nunca me preguntó dónde estaban. Y tampoco ha ido. No sabe dónde están las cenizas. (...) Le hicimos una cremación y las cenizas de mi hermana las recibí yo solita, con mi pareja”, agregó.

En ese sentido, confirmó que no quedó en los mejores términos la relación entre la familia de Alejandra y quien fue su compañero sentiental durante los últimos cuatro años de vida de ella.

“En realidad, no tenemos una relación con él. No se cultivó nada después de que mi hermana se fue”, sentenció Jackeline.