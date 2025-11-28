Se respira Navidad. Con la llegada de diciembre, muchas familias aprovechan el inicio del mes para realizar rituales que les permitan cerrar el año con buena energía, según sean sus creencias.

Entre los más populares se encuentran aquellos enfocados en atraer prosperidad, limpiar el ambiente y preparar el hogar para las celebraciones navideñas.

Este año, una de las prácticas más comentadas es un ritual sencillo que combina elementos tradicionales de botánica con costumbres espirituales, y que tiene como propósito abrir las puertas a la abundancia y expulsar cualquier carga negativa acumulada durante el año.

Pexels

Estos son los elementos para hacer el ritual de abundancia en diciembre

Es importante que se realice el 1 de diciembre, una fecha simbólica para renovar la energía del hogar. Los elementos principales son el laurel, conocido por su asociación con el éxito y la victoria en el ámbito económico; el arroz blanco, visto como símbolo de multiplicación y prosperidad; y una escoba nueva, que representa limpieza y renovación.

Pexels El arroz es símbolo de abundancia

¿Cómo realizar el ritual de abundancia en diciembre?

Para llevarlo a cabo necesita hojas secas de laurel, arroz crudo, una escoba sin uso previo y una bolsa para desechar los restos.

Freepik Laurel para energías positivas

Tiene que esparcir el arroz, lanzando un puñado en cada rincón de la casa. Esta acción simboliza la expulsión de energías negativas y la bienvenida de la abundancia.

Después del arroz, se reparten las hojas de laurel molidas por habitaciones, pasillos y especialmente en espacios donde se perciban ambientes pesados. Su aroma y significado tradicional ayudan a impulsar el éxito y la realización de metas.

Con la escoba nueva, se recorre cada espacio, incluidos baños, puertas y dormitorios. Mientras se barre, se recomienda visualizar cómo se elimina la negatividad y se abre paso a nuevas oportunidades. Algunas personas acompañan el proceso diciendo frases de limpieza como: “Fuera malas energías, entre lo bueno”.

Luego, el arroz y las hojas deben recogerse y depositarse en una bolsa de basura, que luego se saca fuera del hogar para completar el acto simbólico de liberación.

Pexels Prosperidad para el año 2026

Después debe sentir una sensación de armonía, optimismo y renovación espiritual para este nuevo año 2026.