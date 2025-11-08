Han pasado dos años de la muerte de la actriz vallecaucana Alejandra Villafañe, de 34 años tras luchar contra el cáncer. Su pareja, el actor Raúl Ocampo, la ha recordado en varias ocasiones y recientemente habló nuevamente sobre ella en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, realizada por Juan Pablo Raba.

Durante la entrevista, Ocampo, también participante de MasterChef, manifestó los últimos momentos de Villafañe y aseguró que estuvo presente cuando la actriz sufrió un paro cardiorrespiratorio en su vivienda.

“Abro esa puerta y veo a la enfermera cogiéndole el pulso. Ale estaba presentando un ataque cardiorrespiratorio. Yo salto encima de la cama y empiezo: ‘No, no, amor, acá conmigo, por favor’. Y en un momento la tomé y se desvaneció en mis brazos”, expresó.

Tras la difusión de estas declaraciones, la familia de la actriz emitió una respuesta pública, cuestionando la versión del actor.

Claudia Villafañe, prima de Alejandra, publicó un video en redes sociales en nombre de Jacqueline Osorio, hermana de la actriz, y de otros familiares, para aclarar los hechos y pedir respeto por su memoria.

“Para cuando Aleja enferma, su mamá estaba viviendo en Cali y, en cuanto conoció el diagnóstico, inmediatamente se va para Bogotá, donde permaneció hasta el día en que trasladaron el cuerpo sin vida de Ale. Fue la única persona que estuvo 24/7 al cuidado de ella durante toda su enfermedad”, dijo Claudia Villafañe.

La familia también aseguró que Raúl Ocampo no habría estado de manera permanente al lado de la actriz, como él ha afirmado en distintas ocasiones. “La persona que dice haber estado incondicionalmente con mi prima solo la visitaba por ratos en la clínica y solo se quedó una noche a dormir con ella, al inicio de la enfermedad”, sostuvo Claudia Villafañe.

Asimismo, recordaron que Alejandra enfrentó dificultades económicas mientras lidiaba con su enfermedad y trataba de seguir trabajando para contribuir al pago del arriendo de la vivienda que compartía con su pareja.

“Mi prima apenas tenía fuerzas para ir al baño y ahora se preocupaba por cómo resolver el 50 % de una renta, que por la situación era obvio, que le correspondía a su pareja”, expresó.

Claudia Villafañe también manifestó que la actriz “se fue desilusionada” al sentir que su pareja “no estuvo a la altura de su enfermedad”. Desmintió, además, que Ocampo se hubiera ausentado por motivos laborales relacionados con el cuidado de Alejandra o de su madre. “Ella le pidió que ese día no se fuera, porque por sus múltiples ocupaciones permanecía más en la calle que con ella”, agregó.

La familia también criticó la publicación de un libro sobre la vida de Alejandra, asegurando que no aprobaron su contenido y que “cuenta cosas que no son verdad”.

Finalmente, Claudia cuestionó la demanda presentada por Ocampo para reclamar la pensión de la actriz, calificándola de innecesaria. “Por ley le pertenecía, pero con eso nos demostró qué es lo que realmente mueve a su corazón”.

La familia pidió al actor que se abstenga de seguir hablando públicamente sobre Alejandra y concluyó diciendo, “sabemos que te dolió su muerte, pero por favor, cada que la nombres, hazlo desde el amor y también desde la verdad”.