La ícono global Christina Aguilera dará inicio a una nueva era navideña con el lanzamiento de “My Favorite Things (Live from the Eiffel Tower)”, un adelanto de su película Christina Aguilera: Christmas in Paris. El tema estará disponible en todas las plataformas de streaming junto con su video oficial.

Aguilera anunció la noticia a través de una publicación en sus redes sociales.

Este lanzamiento musical llega tras el anuncio de Christina Aguilera: Christmas in Paris, un especial cinematográfico que se estrenará exclusivamente en cines el 14 y 21 de diciembre, en más de 700 salas en Estados Unidos.

Esta experiencia cinematográfica celebra el 25º aniversario del emblemático álbum navideño de Aguilera, My Kind of Christmas, marcando el inicio de una nueva etapa festiva en la carrera de la superestrella global.

Al anunciar esta nueva era, Aguilera compartió un mensaje con sus fans en Instagram que captura el espíritu del proyecto: “Cuando la magia de la Navidad se encuentra con la magia de París… sucede algo verdaderamente extraordinario. No puedo esperar para compartir esta temporada festiva contigo.” Su emoción marca el tono del viaje musical y visual que se despliega a través del sencillo y la película.

Dirigida por el ganador del Emmy Sam Wrench, la película muestra a Aguilera interpretando para una audiencia íntima de 250 invitados en la terraza sobre el Musée du Quai Branly.

Con una Torre Eiffel transformada en un brillante árbol de Navidad, Aguilera presenta versiones reinventadas de clásicos navideños y éxitos que han definido su carrera. La película también entrelaza viñetas cinematográficas parisinas que exploran el amor, la maternidad, la reinvención y la evolución artística que ha dado forma a su legado. Escenas adicionales filmadas en el icónico Crazy Horse muestran a Aguilera interpretando sus himnos en una secuencia de cabaret elevada.

Las entradas para Christina Aguilera: Christmas in Paris ya están disponibles en Fathom Entertainment y en las taquillas de los cines participantes.

