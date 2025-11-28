Tatiana Murillo, conocida en el mundo digital como la ‘Barbie colombiana’, volvió a ser tendencia tras informar que vivió un episodio que puso en riesgo su vida.

La influenciadora antioqueña, una de las figuras más polémica en redes sociales debido a sus múltiples cirugías estéticas, relató que su vehículo fue atacado a disparos.

A través de su cuenta de Instagram, Murillo compartió una serie de historias explicando que, mientras se desplazaba hacia su casa, su carro fue impactado por varios proyectiles.

Instagram labarbiecolombianaoficial La Barbie colombiana sufrió un atentando

“El día de ayer sufrí un atentado mientras iba para mi casa. No fue un intento de robo porque no se llevaron nada. Sobra decir que no tengo enemigos”, escribió junto a una imagen en la que se observa una de las ventanas del vehículo completamente destruida.

También publicó un breve video y añadió: “Todo lo pongo en manos de Dios y de las autoridades”. Hasta el momento, no ha entregado más detalles sobre el incidente, aunque sus seguidores reaccionaron con preocupación y mensajes de apoyo.

Instagram labarbiecolombianaoficial La Barbie colombiana salió ilesa del atentado

¿Quién es Tatiana Murillo y por qué la llaman la ‘Barbie colombiana’?

Tatiana Murillo nació en Caicedo, Antioquia, y su historia personal ha sido ampliamente difundida en redes y medios. Ha contado que creció en un entorno de pobreza y violencia, y que desde muy joven fue víctima de burlas por su apariencia física y por su situación económica.

En una entrevista con María Elvira Arango, explicó que el acoso que sufría en el colegio, tanto por parte de compañeros como de adultos, marcó el inicio de su transformación estética. “A medida que me hacía una cirugía, la gente me veía con más respeto; con cada cambio físico sentía que me tomaban más en serio”, afirmó.

Murillo se realizó una larga lista de procedimientos quirúrgicos que incluyen rinoplastias, bichectomía, levantamiento de cejas, lipopapada, blanqueamiento de piel, aumento de senos, varias lipoesculturas y lipotransferencias, entre otros. En total, ha dicho públicamente que suma 35 cirugías estéticas.