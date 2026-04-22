El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, de los Oklahoma City Thunder, fue elegido como el jugador ‘clutch’ del año en la NBA, un reconocimiento que distingue al mejor en los finales apretados, según anunció este martes la liga.

Gilgeous-Alexander recibió 484 puntos (de un máximo de 500) de un jurado formado por 100 votantes y se impuso a Jamal Murray (Denver Nuggets) y Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), con 117 y 116 puntos, respectivamente.

La NBA define las situaciones ‘clutch’ como las posesiones en los últimos cinco minutos del cuarto periodo o en la prórroga cuando el marcador está en márgenes de 5 puntos como máximo.

Gilgeous-Alexander fue el jugador con más puntos de la liga (175) en situaciones ‘clutch’, promediando 6,5 puntos por partido. Además, anotó 16 canastas para poner a los Thunder con ventaja, más que nadie en al liga.

El canadiense impulsó a su equipo a un 20-7 en los 27 partidos ‘clutch’ en los que participó.

“Este premio significa mucho. Para ganarlo tienes que ayudar a tu equipo a ganar partidos en los momentos finales, y por encima de todo lo que busco es ganar partidos”, aseguró Gilgeous-Alexander en un comunicado distribuido por la NBA.

Gilgeous-Alexander toma el relevo de Jalen Brunson, de los New York Knicks, que se hizo con el premio la temporada pasada.

Gilgeous-Alexander también es uno de los tres finalistas -junto a Nikola Jokic y Victor Wembanyama- y máximo favorito al ‘MVP’ de la temporada, premio que ya conquistó la campaña pasada.

Además, tiene asegurado formar parte del quinteto ideal de la NBA por cuarta temporada consecutiva.