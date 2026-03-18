Shai Gilgeous-Alexander anotó 40 puntos este martes en el sufrido triunfo de los Oklahoma City Thunder en Orlando, los Minnesota Timberwolves derrotaron a los Phoenix Suns y los hundieron en el ‘play-in’, y los grandes favoritos firmaron cómodas victorias.

Con su triunfo por 108-113, los Thunder, vigentes campeones de la NBA, se convirtieron en el primer equipo de la liga en asegurar una de las 12 plazas de ‘playoff’. Fue además el décimo triunfo seguido para Oklahoma City, que encara este tramo clave de temporada en un momento muy dulce.

Además de los 40 puntos de Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren sumó 20 puntos y 12 rebotes para unos Thunder (54-15) que se vieron remontar una ventaja de 18 puntos en el segundo cuarto.

Paolo Banchero, con 32 puntos y 10 asistencias, fue el mejor de los Magic (38-30) que, en la apretada lucha por el ‘playoff’ en el Este, vuelven a asomarse a las posiciones de ‘play-in’ tras encadenar su segunda derrota consecutiva.

Los Suns, condenados al ‘play-in’

Los Suns visitaban Minnesota con la oportunidad de colocarse a un solo triunfo de la sexta plaza si ganaban, pero tras caer por 116-104 quedan a tres partidos, una misión casi imposible a estas alturas de la temporada.

Sin Anthony Edwards, Julius Randle asumió el mando de los ‘Wolves’ con 32 puntos, mientras que Rudy Gobert se hizo amo de los tableros en ambos lados de la pista con 19 rebotes (11 defensivos y 8 ofensivos).

Devin Booker firmó 34 puntos y Oso Ighodaro aportó un doble-doble con 16 puntos y 10 rebotes, pero no pudieron con unos Timberwolves con solo ocho jugadores disponibles.

Los Timberwolves (42-27), empatados con los Denver Nugets (42-27) en la quinta y sexta plaza ponen distancia con los Suns (39-30), primer equipo en zona de ‘play-in’ con solo 13 partidos por disputarse.

Victorias abultadas de Spurs, Nuggets y Knicks

Fue una jornada en la que no falló ninguno de los favoritos, que cosecharon victorias abultadas contra rivales más débiles.

Mitch Johnson pudo reservar minutos para los titulares de los San Antonio Spurs tras amasar una ventaja de 38 puntos frente a los Sacramento Kings, a los que terminaron derrotando por 104-132 con solo 18 puntos de Victor Wembanyama.

Los Denver Nuggets vencieron por 124-96 a los Philadelphia 76ers sin que Nikola Jokic pasase de 8 puntos, sentado poco después del descanso cuando la ventaja era de 33 puntos.

Y los New York Knicks ganaron por 136-110 a los Pacers, en una de las grandes rivalidades de la NBA que esta temporada ha quedado descafeinada, con los de Indiana como peor equipo de la liga tras haber alcanzado las Finales la pasada campaña.

Menos fácil lo tuvieron los Detroit Pistons, líderes del Este, en Washington, donde ganaron por 117-130 tras perder en el primer cuarto a Cade Cunningham tras una fuerte caída.

Además, los Charlotte Hornets aleccionaron a los Miami Heat 136-106 con 30 puntos y 13 rebotes de LaMelo Ball, en un duelo entre implicados en la batalla del Este.

Finalmente, los Cleveland Cavaliers se impusieron a los Milawukee Bucks por 116-123 con 27 puntos y 15 rebotes de Evan Mobley, una victoria necesaria para un equipo que parece condenado a la cuarta posición del Este.