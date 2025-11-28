La Navidad vuelve a tomar la pantalla de Lifetime con una nueva edición del especial Lifetime Xmas Movies, que este año ocupará toda la programación desde noviembre hasta el 6 de enero.

Serán 24 horas diarias de historias navideñas, una propuesta que ya se convirtió en una tradición del canal. La oferta incluye 52 películas, entre ellas 7 estrenos internacionales y 2 producciones originales filmadas en Guadalajara.

La gran figura de esta edición es Teri Hatcher, quien encabeza dos estrenos que se verán el domingo 30 de noviembre. A las 19:30 llega Navidad en el Chalet, donde interpreta a Lex, una expresentadora que termina trabajando en un hotel de Aspen para salvar sus vacaciones. Más tarde, a las 22:00, Lifetime emitirá Cómo Enamorarse en Navidad, la historia de una escritora que busca inspiración para una columna y termina enfrentándose a su propia vida sentimental. “Yo amo las películas de Navidad. Amo la Navidad”, comentó la actriz, que este año vuelve al género con dos producciones que se integran de lleno en la programación especial.

El especial arrancó el sábado 22 de noviembre a las 22:00 con Viñedo Navideño, sobre una presentadora de contenidos de vinos que intenta equilibrar trabajo y familia durante la temporada. El sábado 29, también a las 22:00, será el turno de Dulce Amor Para Navidad, producción original realizada en Guadalajara. La película sigue a dos socios de una cadena de croissants que enfrentan el caos de fin de año mientras surge un vínculo inesperado.

La programación continúa el domingo 30 de noviembre con los estrenos protagonizados por Hatcher. A lo largo de diciembre, cada sábado a las 22:00 llegarán nuevas historias: Decora Mi Navidad (6 de diciembre), que presenta a una arquitecta que intenta distribuir sus tiempos entre el trabajo, la crianza y una nueva oportunidad romántica; Un Suéter Para la Navidad (7 de diciembre), sobre una diseñadora que emprende su propio proyecto junto a un granjero de alpacas; Un Príncipe Para la Navidad (13 de diciembre), centrada en una confusión que cambia la vida de una empleada de hotel; y Aviones, Trenes y Árboles de Navidad (20 de diciembre), en la que una tormenta obliga a dos viajeros a replantear sus planes.

Para Nochebuena y Navidad, Lifetime prepara una selección de películas que giran alrededor del amor, los reencuentros y las celebraciones familiares. Entre los títulos que se verán están Cuatro Navidades y un amor, La Navidad Soñada, Muy Soltera en Navidad, El Vuelo Antes de Navidad, Nublado con Posibilidades de Navidad y El Regalo de Navidad. También se suman opciones centradas en la dinámica familiar, como El Reemplazante de Santa, junto con repeticiones de los estrenos recientes.

El especial culminará el 6 de enero con “Recoge tu Arbolito”, un maratón que reúne algunas de las películas más vistas durante la temporada y que marca el cierre oficial de la programación navideña.

