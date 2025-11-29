La creatividad del Caribe colombiano ya tiene un escenario propio de celebración. En el restaurante Cucayo, los organizadores lanzaron la primera edición de los Premios Perrenque, el nuevo galardón diseñado para reconocer los proyectos que transforman realidades, generan impacto y representan el espíritu combativo, estratégico y resiliente del Caribe.

Con el lema “Hay historias que merecen más que un like, merecen una mojarra”, la iniciativa busca destacar a quienes ponen creatividad con propósito al servicio de resultados tangibles.

El anuncio estuvo liderado por Eduardo Ortega del Río, CEO de Agencia Pópuli y director de Perrenque Creativo; Duberney Castaño, director general de Lights Now Producciones y socio del proyecto; y Andrea Velilla, directora creativa de Agencia Pópuli. Los tres coincidieron en que este reconocimiento nace para visibilizar la fuerza y la autenticidad de la industria creativa regional.

“Estos premios buscan reconocer las ideas que no solo sorprenden, sino que resuelven, que mueven a la gente y que nacen del perrenque que nos caracteriza en el Caribe”, expresó Ortega del Río.

Por su parte, Castaño aseguró que el certamen quiere encender una conversación sobre el impacto real de la creatividad: “Queremos que el Caribe tenga un escenario donde la innovación no se mida por la tendencia del día, sino por la capacidad de transformar audiencias, negocios y comunidades”.

Velilla, desde el enfoque conceptual del proyecto, destacó que los Premios Perrenque también elevan el estándar regional: “Estamos invitando a la industria a demostrar que en el Caribe no solo hacemos cosas con sabor, sino con estrategia, rigor y visión”.

El concepto de “perrenque”, que da nombre al certamen, fue definido por los organizadores como una mezcla de ingenio, resiliencia y autenticidad caribeña que ha permitido a la industria enfrentar los desafíos actuales de la comunicación, el marketing y la producción de contenidos.

Este espíritu será el eje central en la evaluación de las piezas, junto con criterios como solidez conceptual, rigurosidad en la ejecución, innovación y evidencia de impacto.

El símbolo del reconocimiento será La Mojarra, una figura profundamente asociada a la identidad caribeña y seleccionada por su simbolismo de adaptación y fortaleza. “Es el plato por excelencia del Caribe y la mejor representación para exaltar a nuestra industria creativa”, afirmó Ortega del Río.

Los Premios Perrenque entregarán reconocimientos en tres niveles: Mojarra de Bronce, para mérito creativo y ejecución destacada; Mojarra de Plata, para proyectos con alto nivel conceptual y resultados comprobables; y Mojarra de Oro, que distinguirá la excelencia absoluta y la innovación estratégica. Además, se otorgará la Mojarra Negra, una mención honorífica especial que no se postula y que se entregará únicamente a quienes han dejado un legado significativo en la historia creativa de la región.

El periodo de inscripción, denominado “El Tiempo del Perrenque”, tendrá tres etapas: la primera irá hasta el 15 de diciembre de 2025, con un costo de $500.000 más IVA; la segunda se extenderá hasta el 30 de enero de 2026, con tarifa de $800.000 más IVA; y la última fase llegará hasta el 20 de marzo de 2026, con un valor de $1.000.000 más IVA.

La plataforma cerrará definitivamente el 30 de marzo y quienes se inscriban en dos o más categorías recibirán un descuento del 20%.

Durante la rueda de prensa también se confirmó que el Perrenque Creativo ya tiene fecha para su próxima edición: se realizará el 6 y 7 de mayo, consolidándose como un encuentro estratégico para la industria y un espacio de formación e inspiración alrededor del poder de las ideas con propósito.

Con la convocatoria oficial abierta, agencias, medios, periodistas, empresas y estudiantes están invitados a postular sus proyectos y demostrar su perrenque en un certamen que promete marcar un hito en la industria creativa del Caribe. Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la página web oficial de los premios.