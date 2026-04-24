La joven Ana Luiza Mateus fue hallada sin vida tras caer desde el piso 13 de un edificio ubicado en Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, durante la madrugada del miércoles 22 de abril.

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Horas antes de su muerte, había tenido una fuerte discusión con su pareja, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, con quien llevaba apenas tres meses de relación.

Según las primeras indagaciones, el hombre tenía antecedentes relacionados con comportamientos violentos y celos. La noche de los hechos, la pareja habría sostenido una discusión en el apartamento del condominio donde vivían.

Instagram analuizamateus Ana Luiza Mateus, psicóloga, modelo y reina de la belleza, fue hallada muerta tras caer desde el piso 13 de un edificio en Río de Janeiro

Aunque en un momento él abandonó el lugar, regresó posteriormente. Vecinos habían advertido a la joven sobre la situación, y ella incluso habría considerado irse definitivamente, ya que tenía planes de viajar a Bahía.

Los medios locales indicaron que horas después del conflicto, alrededor de las 5:30 a. m., Ana Luiza fue encontrada sin vida tras la caída desde gran altura. Las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El novio de Ana Luiza Mateus fue encontrado muerto en la celda

El novio fue detenido como principal sospechoso de feminicidio. Sin embargo, mientras se encontraba bajo custodia, fue hallado muerto en su celda.

De acuerdo con los reportes, se habría quitado la vida utilizando un short que tenía puesto.

🚨VEJA: Homem preso pelo feminicídio da modelo Ana Luiza Mateus, de 29 anos, morreu ao se enforcar na cela da Delegacia de Homicídios do Rio usando uma bermuda no fim de tarde desta quarta-feira, disse a polícia pic.twitter.com/9Z16FVV3DU — Alfinetei (@ALFINETEI) April 22, 2026

Durante la investigación, las autoridades detectaron comportamientos que generaron dudas. Según explicó un oficial del caso, el hombre habría manipulado la escena tras el hecho, lo que podría constituir una alteración de pruebas.

Además, su declaración fue considerada contradictoria, ya que aseguró no haber causado la muerte, pero al mismo tiempo asumió cierta responsabilidad.

El caso sigue en manos de las autoridades, que buscan determinar con precisión qué ocurrió en el apartamento y si la caída fue producto de un acto violento o de otra circunstancia.

¿Quién era Ana Luiza Mateus?

Ana Luiza Mateus tenía 29 años y era psicóloga, maquilladora y reina de belleza. Sus amigos no pueden creer lo que sucedió pues indicaron que la joven estaba muy entusiasmada con su carrera de modelaje.

Asimismo, detallaron que la pareja llevaba tres meses de relación un poco intensas por los celos.

En su cuenta de Instagram ya estaba ganando más visibilidad y estaba consiguiendo contratos con marcas reconocidas.