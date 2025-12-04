El canal RCN sorprendió a los televidentes con el regreso de ‘Chepe Fortuna’ a su programación desde el pasado lunes 1 de diciembre.

Y es que es una de las telenovelas más icónicas de la televisión colombiana. La historia, que mezcla drama, romance y humor costeño, enamora a todos los televidentes.

CAnal RCN ‘Chepe Fortuna’ vuelve al horario estelar

Aunque el reestreno despierta nostalgia, también recuerda que varios actores que hicieron parte de esta producción ya no se encuentran con vida. A continuación, le contamos quiénes fueron estos artistas.

Alfonso Ortiz, como Angulo en Chepe Fortuna

Uno de los personajes más queridos del público. El actor sufrió un infarto durante una grabación en noviembre de 2020 y, pese a permanecer hospitalizado varios días, falleció el 12 del mismo mes. Su carisma y estilo actoral dejaron huella en la industria.

Instagram alfonso_ortiz04 Alfonso Ortiz, como Angulo en Chepe Fortuna

Manuel Busquets, como el Doctor Urbina en Chepe Fortuna

Su muerte en agosto de 2019 impactó al gremio. Tras sobrevivir a un grave accidente de tránsito en 2018, enfrentó más de 20 cirugías y una recuperación compleja. Complicaciones derivadas de una fractura de cadera y una infección marcaron su despedida.

X @ElRinconColom Manuel Busquets, como el Doctor Urbina en Chepe Fortuna

Julio del Mar, como Cepeda en Chepe Fortuna

El actor venía recuperándose de un accidente cerebrovascular cuando, en agosto de 2019, una complicación respiratoria le puso fin a su vida. Fue una de las figuras más respetadas en el teatro y la televisión.

Instagram tarquiprensa Julio del Mar, como Cepeda en Chepe Fortuna

Nicolás Cardona, como “La Bumbi” en Chepe Fortuna

Recordado por su picardía en la novela, el actor murió el 31 de octubre de 2023. Un aneurisma cerebral ocurrido años antes le dejó secuelas en el habla y movilidad, lo que lo llevó a retirarse de la actuación.

Redes sociales Nicolás Cardona, como “La Bumbi” en Chepe Fortuna

Carlos Muñoz, como Jeremías Cabrales en Chepe Fortuna

Uno de los nombres más grandes de la televisión nacional. El intérprete falleció en enero de 2016, luego de complicaciones respiratorias generadas por una bacteria tras una cirugía de hernia hiatal. Su legado sigue siendo formativo para nuevas generaciones de actores.

Canal RCN Carlos Muñoz, como Jeremías Cabrales en Chepe Fortuna

Abel Rodríguez, como padre de Chepe

Radicado en Miami, el actor falleció en octubre de 2021. Un accidente cerebrovascular provocado por una embolia pulmonar deterioró rápidamente su estado. Fue un referente del talento cubano en la televisión latina.

Canal RCN Abel Rodríguez, como padre de Chepe

Gustavo Angarita, el Doctor Arcadio Ribero en Chepe Fortuna

El 7 de octubre de 2024 se confirmó su muerte debido a un cáncer agresivo. Su presencia en Chepe Fortuna dejó una interpretación sólida y muy recordada por el público.

sEÑAL cOLOMBIA Gustavo Angarita, el Doctor Arcadio Ribero en Chepe Fortuna

Margalida Castro, Úrsula Cabrales en Chepe Fortuna

La actriz santandereana murió en diciembre de 2024 a los 83 años, tras enfrentar un cáncer agresivo. Su personaje en la novela se convirtió en uno de los más memorables y comentados de la historia.