El próximo 6 de diciembre de 2025, la energía del Caribe volverá a encenderse en Masaya Tayrona con la segunda edición de Ajá Tayrona, el festival que une música, cultura y naturaleza en un mismo pulso. Un ritual moderno que honra la esencia samaria y ese punto sagrado donde la Sierra Nevada se entrega al mar.

“Ajá Tayrona nació del deseo de crear un espacio donde la música y la naturaleza dialogan desde la autenticidad. En 2025, buscamos conectar aún más con la historia y la cultura de este territorio”, señala el equipo de Masaya.

La edición 2025 reúne un cartel que celebra la diversidad musical del Caribe y su versión más contemporánea. Artistas elegidos por su conexión con el territorio, su potencia escénica y esa capacidad de mover la fiesta desde lo más profundo.

El Afroking llega a encender el festival con su ritmo magnético. Jossman es pura celebración: conecta culturas, emociones y movimiento. Su estilo contagioso eleva la fiesta al máximo, convirtiéndolo en uno de los actos más esperados del Ajá Tayrona.

Zapapaya mezcla electrónica y Caribe en un sonido cálido y envolvente, y Negra Hawkins eleva la experiencia con su voz de raíz desde el folclor electrónico. Juntos entregan una propuesta que respira tradición y evolución: un viaje vibrante y profundo por la memoria musical del territorio.

Queens Tafari, hermanas bogotanas que revitalizan el dancehall con cadencia latina, se unen a África Johary, DJ experta en amapiano y afrobeats. Una alianza de poder femenino: fuego, ritmo y ancestralidad. Su performance honra la fuerza espiritual de la mujer y el pulso afrocaribeño.

Desde Cali llega este dúo explosivo: Marte, cantante vibrante, y Lex, DJ y productor de alto impacto. Juntos construyen un show intenso, poderoso y transformador. Su presentación es pura energía: conecta, prende y sacude al público sin pedir permiso.

Loko Cua Cua es el Caribe en su estado más honesto. DJ local y maestro del pico, trae un sonido callejero, alegre y genuinamente costeño. Su energía irreverente enciende el ambiente desde el primer beat. Es sabor samario puro, capaz de poner a vibrar cualquier espacio con autenticidad y fuerza.

Desde Bogotá, Bad Shatta —o Damytic— trae dancehall y shatta con fuego y lealtad. Parte esencial de la historia musical de Masaya, su presencia marca el pulso caribeño del encuentro. Un DJ que vibra con entrega total y hace estallar cualquier escenario.

Jay Speller llega al Ajá Tayrona con una mezcla fina de afro house y vibras caribeñas que encienden cualquier escenario. Su música conecta culturas, abre la fiesta con calidez y mueve al público como una ola que nace en la Sierra y respira mar. Su estilo expansivo crea el ambiente perfecto para iniciar una jornada llena de ritmo y vida.

Ajá Tayrona es un festival para quienes quieren vivir el Caribe desde adentro: con raíces, verdad y sabor. Masaya Tayrona prepara una jornada inmersiva donde la comunidad, el arte y la tradición son protagonistas.

Artesanos, artistas y creadores del territorio ofrecerán piezas que cuentan historias samarias y caribeñas.