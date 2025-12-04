La industria del cine y el entretenimiento están del luto por el fallecimiento de la reconocida actriz y bailarina Criscilla Anderson, quien libró una ardua batalla contra el cáncer de colon etapa 4 que fue detectado en 2018.

Leer más: Ajá Tayrona, el festival donde la sierra baila con el mar

Anderson, de 45 años, cautivó a miles de seguidores a través de la plataforma Netflix, con su docuserie ‘Country Ever After’; además es reconocida por sus trabajar al lado de grandes estrellas como Britney Spears, Rihanna y Snoop Dogg.

Asimismo, Criscilla fue coreógrafa de los Dallas Cowboy de la NFL, y pareja de del cantante de música cristiana y country Coffey Anderson.

No olvide leer: Gerard Piqué se lució en Harvard: debutó como profesor

La noticia sobre su fallecimiento fue confirmada – este martes 2 de diciembre- a través de su perfil de Instagram, con un emotivo mensajes escrito por su amiga Lindsey.

“Hola a todos... Es Lindsey (@lovesongphotography). Mi corazón está destrozado al compartir esto. Le prometí a Criscilla que caminaría este viaje con ella cada vez que no pudiera mantenerse en pie, y rezo para que sepa lo ferozmente que fue amada. Estar a su lado hasta el final fue el mayor honor de mi vida”, se lee al inicio del mensaje.

Asimismo, compartió un mensaje que Criscilla escribió un tiempo antes y el cual le hizo prometer que publicaría en sus redes cuando falleciera.

Lea además: Mapache se “emborracha” en una licorería y es hallado dormido en el baño

“Mi dulce comunidad, si estás leyendo esto, finalmente me he deslizado en los brazos de Jesús, pacíficamente y rodeada de amor. Por favor, no te quedes en la oscuridad de este momento. Luché duro y amé profundamente. No me he ido... estoy en casa”., dice.

“Para mis hijos: todo mi corazón. Ethan, me hiciste madre. Todavía estoy a tu lado, animándote. Savannah, mi chica extra, eras un regalo que Dios sabía que necesitaba. Emmarie, mi bailarina amante de Jesús, sigue bailando durante cada temporada. Everleigh, mi chispa brillante, persigue tus sueños con valentía y sin miedo”, agrega el mensaje.

Lea acá: El astrólogo Daniel Daza reveló quién podría ganar la presidencia de Colombia para 2026: “Le correspondería a una mujer”