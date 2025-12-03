El astrólogo colombiano Daniel Daza, reconocido por su trayectoria de más de 15 años en el campo esotérico, volvió a generar conversación pública tras compartir una de sus predicciones más comentadas para el panorama político del país.

Daza es conocido por su interpretación de movimientos astrales, se ha hecho popular por emitir vaticinios sobre figuras y sucesos nacionales.

En una entrevista con el programa Lo Sé Todo, el vidente afirmó que, según su lectura energética, Colombia estaría atravesando un ciclo político guiado por la izquierda que se extendería por dos periodos consecutivos.

De acuerdo con su visión, el segundo periodo estaría marcado por la influencia del signo Cáncer, al que asocia con un liderazgo femenino. Según explicó, la presencia de Cáncer en el 2026 implicaría un momento de mayor protagonismo para mujeres dentro del escenario público.

Para él, la visibilidad creciente de liderazgos femeninos en redes sociales, medios y debates nacionales coincide con esa tendencia energética.

Aunque mencionó nombres conocidos de ambos espectros políticos, como Carolina Corcho en la izquierda y Vicky Dávila o Paloma Valencia en la derecha, aclaró que, según sus revisiones astrológicas, estas figuras no estarían directamente alineadas con la proyección presidencial que él interpreta.

“Mi predicción es que la izquierda en Colombia gobernará durante dos períodos consecutivos. Actualmente, atravesamos el primero, y el siguiente, según la energía femenina de cáncer, correspondería a una mujer. Esto se conecta con la tendencia que ya se observa en la esfera pública, cada vez más mujeres ocupan espacios relevantes en la agenda mediática y ganan fuerza en redes sociales, escenarios donde hoy se libra buena parte del debate político”, dijo.

No obstante, señaló que nuevas candidatas podrían emerger con fuerza en el proceso electoral.

¿Qué implicaría el “año de Cáncer” para Colombia?

Asimismo, Daza sostuvo que el 2026 estaría regido por la energía de este signo, lo que, desde su visión esotérica, marcaría un periodo de cambios estructurales especialmente influenciados por la sensibilidad, la intuición y la fuerza femenina.

El astrólogo destacó la posibilidad, desde su lectura espiritual y no como predicción política, de que Colombia pueda llegar a tener por primera vez en su historia a una mujer presidenta, algo que considera un hito potencial en la evolución social del país.