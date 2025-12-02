Este viernes se reveló en un breve avance la que posiblemente sea la gran estrella del contenido DLC Megadimensión para Leyendas Pokémon ZA, la nueva Megaevolución de Lucario, conocida como Mega-Lucario Z.

Aunque el popular Pokémon Aura ya contaba con una forma megaevolucionada, esta versión Z inaugura una línea completamente nueva de transformaciones, descritas como más veloces, agresivas y eficientes en combate. Mega-Lucario Z debutará oficialmente el próximo 10 de diciembre, fecha en que el DLC llegará tanto a Nintendo Switch como a Switch 2.

A primera vista, la criatura mantiene algunos rasgos reconocibles, pero incorpora varios cambios llamativos, un rediseño del pelaje, un par de antenas adicionales y una cola en forma de abanico que, según se ha adelantado, utiliza para ocultar sus movimientos y desorientar a los rivales. Esta forma también aprovecha la energía del aura de manera distinta, convirtiendo cada ataque en una amenaza mayor que la de su predecesor.

Datos oficiales de Mega-Lucario Z

Categoría: Pokémon Aura

Pokémon Aura Tipo: Lucha / Acero

Lucha / Acero Altura: 1,3 m

1,3 m Peso: 49,4 kg

Los desarrolladores explican que su reacción potenciada a la Megapiedra, junto con su enorme incremento de fuerza, confirma que se trata de una auténtica megaevolución y no de una simple transformación. Partes de su cuerpo, como manos y espinillas, se endurecen hasta alcanzar una rigidez comparable al acero, permitiéndole lanzar golpes devastadores cuando concentra su poder en ellas.

Mientras el Mega-Lucario tradicional canaliza su aura en una fuerza destructiva, Mega-Lucario Z adopta un enfoque más flexible, envuelve todo su cuerpo en esa energía para reforzar su defensa y aumentar su agilidad. Puede extender su aura para formar un escudo o dirigirla hacia extremidades específicas con el fin de ejecutar ataques más precisos y contundentes.

Con esta revelación, otra de las Megaevoluciones filtradas previamente queda confirmada. La próxima cita importante con el juego llegará el 10 de diciembre, cuando los jugadores puedan adentrarse en la Ciudad Luminalia distorsionada dentro del nuevo contenido Megadimensión.