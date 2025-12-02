Cada cierre de año trae consigo uno de los momentos más esperados por los amantes de la música.

Esta es la profecía de Baba Vanga que relacionan con el día del sorteo del Mundial 2026

Irán condena en ausencia a un año de prisión al afamado director de cine Jafar Panahi

Sobrino de Pablo Escobar contó sobre el “colegio secreto” para los herederos del Cartel de Medellín

Es el lanzamiento del Spotify Wrapped, el informe interactivo donde la plataforma sueca reúne todo el comportamiento musical de sus usuarios.

Este resumen, presentado en formato de tarjetas llamativas y totalmente personalizadas, se ha convertido en un fenómeno cultural, muy esperado.

Are you #SpotifyWrapped ready? Make sure to update your app today. Wrapped is on the way soon! pic.twitter.com/5Pnvbip0tQ — Spotify (@Spotify) December 2, 2025

¿Qué información incluye el Wrapped y por qué genera tanta expectativa?

El Wrapped analiza el consumo musical desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, recopilando datos como: artistas más escuchados, canciones favoritas, álbumes destacados, géneros dominantes, minutos totales de escucha, podcasts más reproducidos y número de artistas descubiertos.

A esto se suman innovaciones recientes como el aura musical, listas temáticas y la evolución del gusto mes a mes, creando un retrato audiovisual único para cada usuario.

Además, Spotify añade datos globales para mostrar lo que fue tendencia a nivel internacional, conectando el comportamiento individual con lo que escuchó el mundo entero.

En los últimos años, Spotify ha afinado su estrategia hacia una experiencia más emocional y social. Esto se refleja en funciones como:

Porcentaje de fanatismo, que indica si un usuario está en el 1% o 0,01% de oyentes más fieles de un artista.

Videos personalizados grabados por cantantes agradeciendo a sus seguidores más activos.

Elementos visuales diseñados especialmente para ser compartidos en redes sociales.

freepik Al escuchar música se reducen los niveles de cortisol.

Fecha probable en el que lanzarán el Spotify Wrapped 2025

Aunque la plataforma suele guardar silencio para mantener las expectativas, diversas fuentes apuntan a que el Spotify Wrapped 2025 podría lanzarse el miércoles 3 de diciembre.

Spotify no ha confirmado oficialmente la fecha, pero históricamente suele publicarse durante la primera semana de diciembre.

¿Cómo ver su Spotify Wrapped cuando esté disponible?

No necesita buscar enlaces externos ni hacer una solicitud especial. Una vez liberado solo abra la aplicación de Spotify. La plataforma mostrará automáticamente tu Wrapped en pantalla.

Podrá volver a verlo en la app durante varios días. También encontrará tus Wrapped anteriores en la sección Biblioteca.

Podrá volver a verlo en la app durante varios días. También encontrará tus Wrapped anteriores en la sección Biblioteca.

El único requisito es haber usado la plataforma durante el año, ya sea con reproducción normal o privada (las escuchas privadas no aparecen en la lista, pero sí suman tiempo total).

¿Necesita Spotify Premium para acceder al Wrapped?

No ecesita Spotify Premium para acceder al Wrapped. El resumen anual está disponible tanto para cuentas gratis como para usuarios Premium.

Lo único indispensable es contar con una cuenta activa y haber escuchado música o podcasts durante el año.