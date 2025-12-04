Spotify abrió oficialmente la temporada más esperada por millones de usuarios y fue el lanzamiento de Spotify Wrapped 2025.

La plataforma anunció que esta edición es “más grande y reveladora”, integrando herramientas de análisis personalizadas, saludos exclusivos, inteligencia artificial y un formato visual renovado para hacer del Wrapped un evento digital todavía más interactivo.

Spotify incluyó por primera vez funciones como Edad Sonora, una herramienta que compara los gustos del usuario con su grupo de edad y analiza de qué época provienen las canciones más escuchadas. A esta novedad se suma Top Álbumes, una categoría que permite saber qué discos acompañaron al usuario durante el año, además de Top Audiobook, que destaca el género de audiolibros preferido y el título más reproducido.

¿Los números hablan solos:

✨ 41.3M oyentes

✨ 847M streams

✨ 184 países

Así celebramos a Juanga en @Spotify Wrapped 2025. Gracias por tanto amor. 🌹#SpotifyWrapped #JuanGabriel pic.twitter.com/yzRcJoYBof — Juan Gabriel (@soyjuangabriel) December 3, 2025

Novedades del Spotify Wrapped 2025

El Wrapped 2025 también incorporó mensajes de autores como Dan Brown y Abby Jiménez, junto a nuevos saludos de podcasters y artistas para reforzar la personalización que caracteriza a estos resúmenes.

Entre las novedades destaca Fan Leaderboard, un ranking global que muestra el lugar exacto que ocupa un oyente entre los fans de su artista favorito.

Big respect to the Spotify Team on Wrapped 2025 🫡 pic.twitter.com/s1fHCf3NL9 — Your Designer (@Daviowhite) December 3, 2025

También debutó la función Clubes, que clasifica a los usuarios en seis perfiles de escucha, mientras que regresan clásicos como Top Géneros y la conocida lista de las 100 canciones más escuchadas, ahora con estadísticas de reproducción detalladas.

Spotify agregó además dos experiencias impulsadas por IA y gamificación: Listening Archive, que recopila días memorables de escucha; y Wrapped Party, que convierte la actividad musical del año en un juego competitivo entre amigos.

Bad Bunny y Taylor Swift lideran el mundo en 2025

A nivel global, Bad Bunny volvió a encabezar los rankings, acumulando más de 19.8 mil millones de streams este año. El puertorriqueño también dominó la lista de álbumes gracias a DeBÍ TiRAR MáS FOToS, mientras que Un Verano Sin Ti regresó al Top 10 con fuerza renovada.

En cuanto a canciones, el tema más escuchado del planeta fue “Die With A Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars, superando los 1.7 mil millones de reproducciones.

Orlando Barría/EFE A nivel global, Bad Bunny volvió a encabezar los rankings, acumulando más de 19.8 mil millones de streams este año.

Artistas más escuchados en el 2025 a nivel global

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Las canciones más escuchadas de 2025 en el mundo

“Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars “Ordinary” de Alex Warren “DtMF” de Bad Bunny “back to friends” de sombr “Golden” de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast “luther (with sza)” de Kendrick Lamar “That’s So True” de Gracie Abrams “WILDFLOWER” de Billie Eilish

Los álbumes más reproducidos en el 2025 en el mundo

DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny KPop Demon Hunters de KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish SOS Deluxe: LANA de SZA Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter MAYHEM de Lady Gaga You’ll Be Alright, Kid de Alex Warren I’m The Problem de Morgan Wallen GNX de Kendrick Lamar Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

Los audiolibros más escuchados en el 2025

Fourth Wing de Rebecca Yarros Lights Out de Navessa Allen Iron Flame de Rebecca Yarros A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas The House of My Mother de Shari Franke The Wedding People de Alison Espach A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas Quicksilver de Callie Hart Great Big Beautiful Life de Emily Henry

Los podcast más oídos en el 2025