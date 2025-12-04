El próximo domingo 8 de diciembre, cuando el mundo católico conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María, arrancan en Colombia las tradicionales caravanas navideñas de la mundialmente conocida empresa Coca Cola.

Lea: Cómo pedir por sus deseos en el Día de las Velitas, según el Feng Shui

Son cuatro las ciudades del país que recorrerán los camiones de la compañía, decorados con motivo de Navidad, una de las temporadas más queridas y esperadas por los colombianos, ya que simboliza unión familiar, paz y esperanza.

“Venga a compartir el espíritu navideño con todo el vecindario en el recorrido de la Caravana de fiestas de Coca‑Cola. Traiga a sus familiares y amigos para celebrar la temporada con actividades festivas", invitó la marca de bebida gaseosa de origen estadounidense.

Coca Cola

Detalló a través de un breve comunicado en su página web que las actividades de la caravana incluirán “fotos con Santa Claus, una caja de regalo de Coca‑Cola repleta de artículos esenciales para obsequiar y mucha Coca‑Cola para todos".

Lea: Cinco rituales más recomendados para recibir el Día de las Velitas con intención y buena vibra

El recorrido empezará por Bogotá, seguirá por Medellín y Bucaramanga, y terminará en Barranquilla, en las siguientes fechas y horarios:

Días de recorrido de las caravanas de Coca Cola en Colombia

Bogotá

En la capital del país el recorrido será el próximo lunes 8 de diciembre, desde las 6:30 de la tarde. El recorrido inciará en el Parque El Tunal, siguiendo por la Cra. 24 Sur, la Calle 48B Sur, la Av. Ciudad de Villavicencio y la Av. Boyacá, terminando a las 9:30 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Medellín

Tres días después, el 11 de diciembre, la caranava llegará a la ciudad de la ‘eterna primavera’. El recorrido empezará en Viva Envigado a las 6:30 de la tarde, siguiendo por la Av. El Poblado, la Milla de Oro y el Parque El Poblado, terminando a las 9:30 de la noche en Parques del Río.

Lea: Los municipios de Colombia que puede visitar para vivir un Día de las Velitas muy especial

Bucaramanga

El 14 de diciembre será el turno para la capital de Santander. Allí la caranava arrancará a la 6:30 de la tarde en el Centro Comercial Parque Caracolí, siguiendo por Provenza, la Av. Floridablanca, la Cra. 27, la Cra. 33 y la Calle 14, terminando a las 9:30 de la noche en el Estadio Américo Montanini.

Barranquilla

En ‘La Arenosa’ Coca Cola cerrará por este año su caravana navideña. Será el jueves 18 de diciembre, comenzando a las 6:30 de la tarde en el Parque Prudencio Padilla, pasando por la calle 98, la carrera 51B, la calle 72 y la Vía 40, para finalizar a las 9:30 de la noche en el centro de eventos Puerta de Oro.