El cantante puertorriqueño Daddy Yankee dio la bienvenida al mes de diciembre y a la temporada navideña desde Medellín, ciudad conocida como la ‘eterna primavera’, a través de un video publicado en su cuenta de TikTok.

En el video se puede ver la quema de pólvora desde distintos ángulos, con tomas panorámicas de la ciudad. El artista compartió su emoción por vivir su primera alborada en Colombia y envió un mensaje a sus seguidores. “Feliz Navidad a todo el mundo desde Colombia. Sonríele a la vida”.

Sin embargo, la grabación también muestra que los juegos pirotécnicos se lanzaban desde el balcón de un edificio, una práctica que la Policía Metropolitana de Medellín ha reiterado como prohibida si no es realizada por personal capacitado.

Debido a esto, las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables de la quema de pólvora durante la noche de la alborada.

Aunque todavía no se conocen los nombres de los implicados, podrían recibir una sanción económica por infringir la normativa vigente.

“La norma en Colombia establece lo que se aplica un comparendo por la quema y manipulación por no expertos, en este caso se le aplicaría la multa a quienes lo estaban realizando desde dicho edificio”, según fuente de la Policía.