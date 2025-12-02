La historia de Ana Lucía Silva volvió a captar la atención de los usuarios en redes. La actriz colombiana, recordada por su paso por producciones como ‘El Joe, la leyenda’, contó cómo pasó de protagonizar exitosas series en el país a manejar Uber en Estados Unidos.

Su testimonio, compartido en una entrevista con ‘La Red’, se convirtió en tendencia por lo crudo, inspirador y honesto que fue.

Ana Lucía, ahora conocida como ‘Analú’, migró a Miami con la esperanza de impulsar su carrera artística. Sin embargo, pronto se encontró con un panorama poco alentador. Las audiciones no avanzaban, los papeles no llegaban y la necesidad de sostener a sus hijas marcó el rumbo que tendría que tomar.

“La maternidad es lo más importante para mí. Mi prioridad siempre han sido mis hijas. No podía dejar que mi carrera estuviera por encima de ellas, por eso tomé la decisión de migrar”, comentó durante la entrevista.

La actriz explicó que dejar Colombia no fue un acto impulsivo, sino una decisión inevitable luego de que “se le cerraran muchas puertas”. Con dos niñas pequeñas, la búsqueda de estabilidad se convirtió en una urgencia.

Del teatro a los trabajos nocturnos: sobrevivir en Miami

En suelo norteamericano, Silva acumuló varias experiencias laborales alejadas del escenario. Trabajó en bares y espacios nocturnos, pero la inestabilidad económica la llevó a buscar opciones más flexibles y mejor pagadas.

Fue entonces cuando encontró en las plataformas de transporte una oportunidad real para reorganizar su vida. Convertirse en conductora de Uber le permitió manejar sus horarios y mantener la cercanía con sus hijas.

“Lo que yo hacía era llevar a las niñas en la mañana al colegio, regresaba, dormía, desayunaba. Luego las recogía, les daba el almuerzo, las ayudaba, íbamos al parque (…) Y a las 9, cuando ya estaban dormidas, me iba a hacer carreras toda la noche”, relató.

Esa rutina, aunque agotadora, le dio el equilibrio que buscaba: ingresos estables sin sacrificar su rol como madre.

Silva reconoció que vivir en Miami ha sido más complejo de lo que imaginaba. Aun así, aseguró que el sacrificio ha valido la pena por el bienestar de sus hijas. “Aunque me terminé estrellando”, dijo, no fue motivo suficiente para darse por vencida.

Hoy, mientras continúa trabajando como conductora, también impulsa nuevos proyectos personales. Uno de ellos es un pódcast que lanzó junto a su hija mayor, Violeta, quien ha sido un apoyo fundamental en este proceso.

¿Regresará a la actuación?

Aunque la vida la llevó por caminos inesperados, Ana Lucía Silva no descarta retomar la actuación. Su meta sigue intacta: “Quiero hacer una película, quiero hacer cine; es lo único que no he hecho y que no he cumplido como actriz”.