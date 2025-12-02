Los seguidores del Desafío quedaron impactados tras la noticia inesperada que surgió en el capítulo 103 del reality.

Durante la transmisión, Andrea Serna anunció que Kathe, integrante del equipo Neos, podría encontrarse en embarazo luego de que una prueba de farmacia resultara positiva.

La presentadora confirmó que la participante deberá someterse a un examen médico para validar el resultado y despejar cualquier duda.

De confirmarse, Kathe se convertiría en la primera Súper Humana embarazada en plena grabación del programa, un hecho sin precedentes en la historia del formato.

Instagram caracoltv Kathe de Neos podría estar en embarazo

Reacción del novio de Kathe ante el posible embarazo

La noticia no tardó en llegar a las redes sociales. Nicolás Acevedo, pareja de Kathe, compartió en sus historias de Instagram videos publicados por el Desafío y Caracol Televisión.

Con emojis escribió: “¿Qué son estas sorpresas?”. Antes de entrar al reality, la joven de 22 años había revelado que lleva aproximadamente tres años de relación con Nicolás.

Instagram jnicolas.acevedo Nicolás Acevedo, pareja de Kathe, compartió en sus historias de Instagram videos publicados por el Desafío y Caracol Televisión.

Incluso comentó que ambos ya pensaban en casarse, aunque no había mencionado si los hijos estaban en sus planes cercanos.

Ahora, la producción tendrá que esperar para ver si efectivamente está esperando una nueva vida.