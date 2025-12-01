Diomedes Díaz es uno de los artistas vallenatos más destacados del género. Sus canciones han marcado una historia en la industria musical colombiana y a pesar de su fallecimiento – el 22 de diciembre del 2013 – su legado se mantiene vivo en su fanaticada.

Tras su muerte, la tumba del artista se ha convertido en uno de los iconos más visitados de Valledupar, en el departamento del Cesar. Sus seguidores no pierden oportunidad para llegar hasta el cementerio de Jardines del Santo Ecce Homo y conocer la última morada del cantante.

Luego de 12 años de la partida del cantante, la familia Díaz anunció que la tumba será intervenida próximamente por su familia, despertando expectativas entre sus seguidores.

A través de un video en redes sociales, Elver Díaz explicó que el estado actual del monumento no es el ideal. Señaló que la estructura presenta deterioros visibles, por lo que decidieron renovar el sepulcro para honrar la memoria del artista.

La intervención será realizada por los hijos del artista y se espera que esté lista antes del 22 de diciembre, día en que se conmemora el aniversario del fallecimiento del “Cacique de La Junta”.

