Este lunes 1 de diciembre se dio a conocer el séptimo grupo de aspirantes para La casa de los famosos Colombia 2026.

Seis creadores de contenido y comediantes fueron seleccionados para competir por un cupo oficial dentro del reality. Es decir, desde hoy el público puede ingresar a votar y apoyar a su favorito, pues solo uno avanzará como habitante oficial.

La participación de los televidentes será clave en esta fase, en la que cada semana se revelará un nuevo grupo hasta completar los ocho cupos disponibles.

Aspirantes confirmados del Grupo 7 de La casa de los famosos Colombia 2026

Él es Sebastián Arévalo “El Sebastucho”, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Sebastián Arévalo, creador digital barranquillero de 23 años, es conocido como “El Sebastucho”. Su humor descomplicado, su autenticidad y su carisma costeño lo han convertido en uno de los jóvenes más virales del país. Con más de 2,1 millones de seguidores, ha logrado que sus frases y gestos se vuelvan tendencia entre los jóvenes.

Él es Sebastián Arévalo "El Sebastucho", aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Él es Erick Pabón, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Con 30 años, Erick Pabón combina humor y reflexión. Es creador de contenido, comediante y narrador de historias cortas, en las que utiliza situaciones de la vida diaria como punto de partida para conectar con su audiencia.

Él es Erick Pabón, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Él es Ibrahim Salem, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

El guionista y comediante palestino-colombiano Ibrahim Salem, de 30 años, llega con una carrera sólida en la comedia. Ha participado en programas como Comedy Central Presenta: Stand Up 2025 y Drunk History (2017). Su estilo directo, crítico y cargado de ironía lo ha convertido en una voz muy reconocida en la escena humorística del país.

Él es Ibrahim Salem, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Él Jairo Talero, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

A sus 41 años, Jairo Talero representa la comedia sin artificios. Con más de 27 mil seguidores, ha construido una comunidad fiel que disfruta de su humor directo, natural y basado en la chispa del momento. Su estilo demuestra que no se necesitan grandes producciones para conectar con el público.

Él Jairo Talero, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Él es Maiker Smith, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

A sus 34 años, Maiker Smith representa el humor cotidiano de Antioquia. Se dedica a transformar situaciones simples en contenido divertido, con una mezcla de picardía regional y espontaneidad. Para él, cualquier lugar es un escenario, y su cercanía con el público se basa en reírse tanto de sus propias ocurrencias como de las experiencias comunes.

Él es Maiker Smith, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Él es Alexander Ospina, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

Alexander Ospina, de 40 años y originario de Itagüí, es uno de los primeros referentes de la comedia digital en Colombia. Saltó a la popularidad bajo el nombre “Te Amo, Hijo TV”, especialmente en Facebook. Con más de 2,7 millones de seguidores, se ha mantenido vigente gracias a su humor cotidiano, exagerado y lleno de frases icónicas para sus fanáticos.

Él es Alexander Ospina, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026

¿Cómo votar para los aspirantes en La casa de los famosos Colombia 2026?

Si quiere votar por su aspirante favorito lo puede hacer desde el lunes 1 de diciembre a las 7:00 a. m. y se cerrarán el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p. m.

Ingrese a lacasadelosfamososcolombia.com, busque la opción “Elige aquí a tu aspirante favorito”, seleccione a su participante preferido y confirme su voto.