El reconocido cantante Yeison Jiménez fue uno de los artistas principales del Megaland, un evento que reunió a miles de asistentes en el estadio El Campín de Bogotá. El público bogotano recibió con euforia al artista de música popular.

Leer más: Hinchas del Atlético Nacional causaron destrozos en un establecimiento nocturno en Sincelejo

Sin embargo, al finalizar su presentación y bajar de la tarima, el cantante presentó una emergencia de salud. Según indicó su equipo de comunicación a Pulzo, Jiménez vivió una descompensación que encendió las alarmas y fue atendido de inmediato por personal médico del lugar.

“Sí, al bajarse de la tarima se descompensó. Del ‘show’ pasó directo a la ambulancia que estaba fuera del estadio”, añadió su equipo de prensa, manifestando que el cantante fue canalizado y estabilizado por los paramédicos.

Ver también: Pico y placa de motos en Atlántico: estas serán las sanciones tras la fase pedagógica

En redes sociales se difundieron varias imágenes del artista dentro de la ambulancia, lo que causó preocupación entre sus seguidores. Yeison estaba con el pecho descubierto y conectado al sistema de canalización mientras recibía atención médica.

Luego de ser estabilizado, y gracias a la rápida actuación del equipo médico, el artista logró recuperarse y pudo dirigirse a Soacha, donde tenía programada una segunda presentación esa misma noche.

Le sugerimos: Video: así fue el momento exacto del frustrado robo en joyería de Bucaramanga que dejó dos muertos