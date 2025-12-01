Con la entrada en vigencia del nuevo pico y placa para motocicletas, motocarros y cuatrimotos en 20 municipios del Atlántico, las autoridades departamentales advirtieron que quienes incumplan la medida se enfrentarán a fuertes sanciones económicas y operativas.

Aunque desde este lunes inicia el periodo de pedagogía, la Gobernación del Atlántico recordó que, una vez finalice esta etapa, la aplicación de multas será estricta. La norma no aplica en Soledad, Luruaco y el Distrito de Barranquilla.

El Decreto No. 000362, expedido por el Instituto de Tránsito del Atlántico, establece que los infractores deberán asumir una multa equivalente a quince salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo por un día, sin perjuicio de otras posibles sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. La vigilancia y control de las infracciones estará a cargo exclusivo de los agentes del Instituto.

Las autoridades explicaron que la implementación de estas medidas responde al aumento sostenido de motocicletas y motocarros en las vías secundarias y terciarias del departamento, vehículos que concentran los mayores índices de siniestralidad e infracciones.

La Gobernación aseguró que el régimen sancionatorio es clave para disminuir la accidentalidad y mejorar el orden en el tráfico durante la temporada de fin de año.

El pico y placa diurno regirá entre las 8:00 a. m. y las 11:59 p. m., con rotación según el último número de la placa: lunes 1 y 2; martes 3 y 4; miércoles 5 y 6; jueves 7 y 8; y viernes 9 y 0. De igual forma, la regulación nocturna aplicará desde hoy en el horario de 11:00 p. m. a 4:00 a. m. del día siguiente durante fines de semana, festivos, viernes, sábados y domingos.

“Estas medidas buscan garantizar un mayor control y seguridad, especialmente en esta época donde se incrementan los desplazamientos por fiestas de fin de año y carnavales”, señaló Carlos Granados, director del Tránsito del Atlántico.