Ni el televisor en el que los hinchas de los equipos Atlético Nacional y Junior veían la noche del domingo 30 de noviembre el encuentro futbolístico en la Disco Bar La Bollona, ubicada en la Avenida Argelia, de Sincelejo, se salvó de los destrozos causados en medio de un enfrentamiento de aficionados.

Eran las 9:00 de la noche cuando los señalados hinchas del Nacional, algunos de ellos con camisetas del onceno, empezaron la gresca lanzando botellas de licor vacías, palos y piedras, entre otros objetos, contra los vidrios del local, además de arremeter contra el mobiliario y hasta las esteras de cerramiento.

Un morador de la Avenida Argelia le narró a EL HERALDO que “todo en la noche marchaba normal, los hinchas del Nacional y del Junior veían el partido, pero a raíz de que perdió el Nacional (2-1) sus hinchas arremetieron contra los del Junior y contra las cantinas. Los del Nacional lanzaron botellas, partieron las esteras y el televisor en La Bollona y también los vidrios de un local donde distribuyen pollos. Fueron momentos de incertidumbre muy grandes”.

Cortesía

Agregó que muchas personas de la zona corrían de un lado a otro llorando “y al señor padre de la dueña de La Bollona lo agredieron a golpes. Es aterrador lo que vivimos, Nunca antes había ocurrido. Es grave que ya no podamos ni estar en las terrazas de nuestras casas”, relató el ciudadano.

Tras estos hechos las patrullas de la Policía hicieron presencia después, “vieron los videos de los que protagonizaron esos hechos y no hicieron nada. Esto era de esperarse porque siempre que hay esos juegos esos hinchas hasta cierran la vía, nos cansamos de llamar a la Policía y no viene y de denunciar ante la inspección y tampoco ocurre nada. La Alcaldía no hace nada tampoco porque estos negocios pagan impuestos. No tienen que ver con que los altos volúmenes de la música no nos dejan dormir ni estar tranquilos. Estos locales deben estar en zonas no residenciales”, advirtió el ciudadano.