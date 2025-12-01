Para esta época de Navidad y Fin de año, vuelven a sonar algunos temas que son iconos de la temporada. Solo el sonido de un instrumento puede llevar a muchas personas a un momento especial del mes de diciembre.

Además de las luces, guirnaldas, pesebres, regalos y decoraciones, la música también hace parte fundamental de las fiestas decembrinas. En Colombia, temas como ‘El hijo ausente’, ‘Las Cuatro Fiestas’, ‘Navidad’, ‘Alma navideña’, ‘Esta Navidad’, ‘La fiesta de Pilito’, ‘No hay cama pa’ tanta gente’, ‘Bomba en Navidad’, suenan en cada celebración.

Freepik/Cortesía

Canción navideña más vendida

Y es que las canciones navideñas dejan una huella que cada año resurge. Sobre esto, un informe del año 2013 de la Performing Right Society indicó que el single de Slade “Merry Xmas Everybody” ha generado ventas de 512.000 libras al año. Sin embargo, esto no paró ahí, pues según Jim Le, quien compuso la canción junto a Noddy Holder, para el 2026 las ganancias anuales por la canción se ubicaban en cerca del millón.

A pesar del su éxito, no es la canción navideña más exitosa de la historia, ya que el tema de Bing Crosby “White Christmas” – Blanca Navidad en español- al día de hoy sigue generando alrededor de 300.000 libras al año.

Pixabay/Cortesía

El sencillo, que fue lanzado en 1942, ha vendido más de 50 millones de copias. Por lo que deja muy por debajo a la iconica canción de Mariah Carey “”All I Want For Christmas Is You", que solo ha vendido 16 millones de copias en los últimos 30 años, según publicó el portal ‘Radio X’.

Vale mencionar, que esta exitosa balada que ha dejado huella en la historia, fue escrito por compositor Irving Berlin en 1940 para el musical Holiday Inn.

En su momento, permaneció por 11 semanas en la cima de las listas, en Estados Unidos.

