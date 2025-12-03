Un curioso incidente sorprendió a los habitantes de Ashland, Virginia, luego de que un mapache ingresara de madrugada a una tienda de licores, ocasionara destrozos y terminara “borracho” dentro del baño tras ingerir alcohol.

El hecho ocurrió el pasado sábado 29 de noviembre, y el animal dejó botellas rotas, baldosas desprendidas y un piso lleno de whisky.

Antes de la apertura del local, el animal cayó desde una baldosa del techo y se dirigió directamente al estante donde se guardaban las botellas de whisky. Según el reporte, el mapache rompió varios envases y dejó regado el contenido mientras intentaba beber de ellos.

Redes sociales Mapache se toma todo el whisky de una tienda

Cuando un empleado llegó a abrir la tienda, encontró al “intruso” completamente dormido en el suelo del baño, presumiblemente luego de su accidentada “borrachera”.

Asimismo, Samantha Martin, agente de control de animales del condado de Hanover, fue la encargada de atender el llamado. Según relató, no pudo evitar reír al ver la escena.

Redes sociales El mapache quedó borracho luego de tomar whisky de una tienda

“Son criaturas graciosas. Se cayó por el techo y se desató por completo, bebiendo de todo”, aseguró. Martin trasladó al mapache al refugio de animales, donde confirmaron que no tenía heridas de gravedad.

El Refugio y Protección Animal del Condado de Hanover informó que, tras unas horas de descanso y sin señales de lesiones, el mapache fue liberado nuevamente en un entorno seguro.

La agencia añadió en tono humorístico que el animal “quizás solo sufrió una resaca y malas decisiones de vida por tomar alcohol”.

Aunque suelen ser inofensivos si no se les provoca, organizaciones como BCSPCA advierten que no se debe convivir con ellos, pues sus heces pueden contener parásitos como ascárides. Además, los mapaches pueden transmitir rabia, salmonela y moquillo.