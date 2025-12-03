Sin duda alguna el episodio 104 de Desafío Siglo XXI estuvo potente y sorprendió a todos los televidentes.

Y es que primero, sin ser una noche destinada al ‘Desafío a Muerte’, dos participantes quedaron fuera del programa, una concursante se desmayó durante la prueba y el ciclo terminó de manera anticipada, dejando listos los nuevos chalecos de sentencia.

Kathe, quien había salido para exámenes médicos, fue informada oficialmente por la presentadora Mafe Aristizábal de que está embarazada.

La participante recibió la noticia con emoción y apoyo total de sus compañeros, quienes celebraron la llegada de esta etapa personal. Pero, con la confirmación del embarazo y la salida inmediata de Kathe y Roldán, la producción anunció que el ciclo quedaba oficialmente cerrado.

Asimismo, Kevyn y Sofía lograron una victoria significativa, evitando los chalecos de sentencia y garantizando el alimento semanal.

Tina se desmayó en plena pista

Aunque el equipo ganador ya fue definido, la prueba siguió en curso, pues Tina regresó al circuito y Alpha aún tenía dos balones por encestar. Pero, durante el recorrido, Tina sufrió una descompensación que la hizo desplomarse en plena pista.

El equipo médico ingresó de inmediato, deteniendo momentáneamente la participación de Gamma y retrasando el avance general. Mientras las parejas avanzaban, un miembro de Alpha logró obtener la moneda dorada, un beneficio que permite acceso directo a la máquina del dinero y la posibilidad de incrementar ganancias millonarias.

“Vuelvan a sus casas y prepárense para iniciar un nuevo ciclo”, anunció la presentadora al finalizar el programa. Por eso, los espectadores esperan con ansias el nuevo ciclo.