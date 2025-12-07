Más de 60.000 unidades de cigarrillo de contrabando fueron incautadas en las últimas horas por tropas del Grupo de Caballería Mediano N. º 2 Coronel Juan José Rondón, orgánico de la Décima Brigada del Ejército Nacional, en el municipio de Distracción, La Guajira.

Leer más: Accidente en la vía Chinú-Sahagún deja dos muertos y varios heridos

Este material, cuyo valor en el mercado internacional asciende a aproximadamente 7.200 millones de pesos, estaba siendo comercializado de manera irregular dentro del territorio nacional.

El cargamento fue puesto a disposición de las autoridades competentes, encargadas de adelantar los procesos legales correspondientes.

No olvide leer: Asesinan a un joven en atentado a bala en Riohacha, La Guajira

Este importante decomiso se suma al realizado recientemente en el municipio de Maicao, donde se confiscaron 3.560.000 unidades.

Con este resultado, el Ejército Nacional “continúa fortaleciendo la protección de la economía del país y de la región, afectando de manera directa las fuentes de financiación de organizaciones ilegales que se lucran del contrabando y otras actividades ilícitas”.