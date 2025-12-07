La colisión de frente entre dos vehículos en la vía Chinú-Sahagún, del departamento de Córdoba, le costó la vida a dos hombres y dejó heridos a otros más.

Lea también: Murió el hombre que asesinó a su propia hija en el barrio Primero de Mayo de Soledad

El aparatoso accidente que tiene afectado el tráfico en esa importante arteria vial que conecta al Caribe con el interior del país se registró cerca del sitio donde realizan las corralejas, a las 5:00 de la mañana de este domingo 7 de diciembre y de este fueron protagonistas los vehículos Mazda CX 3 de color rojo y placas JOR-125 y el Swift de color verde y placas MLZ 430.

Las dos víctimas mortales se desplazaban en este último vehículo. Habían salido hacía pocos minutos, como de costumbre, de una vereda de Sahagún, donde habitaban, con la misión de ir a buscar pescados en el municipio sucreño de San Marcos. Era el trabajo con el que se ganaban la vida y el sustento de sus hogares.

Cortesía

Lea también: Hombre que mató a su hija en el barrio Primero de Mayo de Soledad dejó un escalofriante mensaje sobre el crimen en una carta

Una de las víctimas es Edwin Avilez Cordero, de 50 años, y el otro fallecido es su acompañante, cuyos cuerpos quedaron atrapados entre las latas retorcidas.

Las primeras versiones extraoficiales del evento vial dan cuenta que el conductor del vehículo Mazda le habría invadido el carril al Swift.

Lea también: “Mami, yo quiero estar contigo, estoy aburrida con mi papá”: la súplica de la niña de 7 años asesinada por su padre en Soledad