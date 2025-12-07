Un joven perdió la vida en un nuevo atentado sicarial perpetrado en las últimas horas en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima fue identificada como Anderson Deluquez, de 19 años de edad, conocido entre familiares y amigos como ‘Chimpa’, quien hace 20 días había llegado desde Necoclí, en el Urabá antioqueño.

El crimen se registró en la noche de este sábado 6 de diciembre, en la carrera 7H con calle 69, jurisdicción de la Comuna 10 del Distrito.

La información preliminar da cuenta que, hasta el lugar en mención, llegaron dos individuos en una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades y huyeron del lugar.

Los actos urgentes e inspección judicial fueron realizados por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín de la Policía de La Guajira, quienes de igual manera iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del doble homicidio y la captura de los responsables.