Con un contingente de más de 2.000 uniformados, la Policía Nacional puso en marcha el plan integral ‘Una Navidad con Propósito’, con el fin de que el departamento viva uno de los diciembres más seguros de los últimos años y reciba el 2026 en un ambiente de esperanza y armonía.

Estas acciones preventivas, operativas y de acompañamiento ciudadano servirán para reducir riesgos, proteger la vida, fortalecer la convivencia y garantizar que las festividades decembrinas se desarrollen en paz.

Habrá controles especiales en terminales de transporte, hoteles, centros comerciales, balnearios, piscinas, parques y playas, con el fin de prevenir riesgos y garantizar entornos seguros.

Ante el alto flujo de viajeros, la Seccional de Tránsito y Transporte estará desplegada en las principales vías de La Guajira para garantizar desplazamientos seguros. Los controles se enfocarán en las causas más recurrentes de siniestralidad vial: exceso de velocidad, adelantamientos en zona prohibida y maniobras peligrosas, deficiencias técnico–mecánicas, conducción en estado de embriaguez, fatiga por largos trayectos.

Además, se realizará monitoreo permanente del estado de las vías para informar oportunamente a los conductores frente a posibles afectaciones.

La institución dinamizará sus capacidades investigativas y operativas para enfrentar delitos que afectan la tranquilidad en los 15 municipios de La Guajira: hurto a residencias, comercios, personas y fleteo. El Centro Cibernético Policial mantendrá activas sus alertas para prevenir estafas, suplantaciones y hurtos electrónicos, protegiendo los datos personales y el patrimonio económico de los ciudadanos. Estas acciones se desarrollarán en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

La Patrulla Púrpura fortalecerá las respuestas preventivas y de atención inmediata en casos de violencia de género, para esto, la línea 155 estará habilitada las 24 horas del día para orientar a mujeres víctimas de violencia y activar las rutas de atención necesarias.

En el transcurso de la temporada alta se acompañará a los colombianos que visiten alumbrados navideños y fiestas tradicionales.

Habrá presencia policial en lugares de alta afluencia para prevenir accidentes, orientar a los visitantes y coordinar con autoridades locales el cumplimiento de aforos, planes de emergencia y medidas de seguridad. También se fortalecerán acciones contra la explotación sexual infantil en coordinación con la Policía de Turismo y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Se intensificarán las operaciones para detectar, incautar y destruir licor adulterado. Los controles incluirán visitas a establecimientos abiertos al público, seguimiento a vehículos de carga y servicios de mensajería. Los comandantes de Policía, junto con autoridades locales, podrán solicitar el cierre de establecimientos que distribuyan este tipo de productos que ponen en riesgo la salud y la vida.

En cuanto a las lesiones por pólvora, quemaduras, traumas y amputaciones que afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes, la Policía Nacional realizará controles para ubicar y desmantelar fábricas clandestinas, bodegas y ventas ilegales, así como para incautar grandes cargamentos de material pirotécnico.