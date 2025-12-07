El Gaula de la Policía Nacional en articulación con el Gaula Militar del Ejército y demás autoridades, adelantan las investigaciones para logran la pronta liberación del empresario Víctor Manuel Martínez Gutiérrez.

Según la información preliminar, hombres de dudosa procedencia, encapuchados y armados, se llevaron al también comerciante, del quién no se desconoce su paradero.

El hecho fue perpetrar pasadas las 10:00 de la noche de este viernes 5 de diciembre, en el perímetro urbano del municipio de Manaure, La Guajira.

Ante lo acontecido, la Administración Municipal de Manaure, en cabeza del alcalde Jhon Galvi Pimienta Jusayu y la Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana, liderada por Daniel Julio Salas, elevaron un rechazo firme y contundente mediante un comunicado.

“Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia y reiteramos nuestro llamado a la población manaurera para unir esfuerzos y colaborar con las autoridades suministrando información que permita avanzar en la resolución de este lamentable suceso”.

Finalmente, el burgomaestre local, agrega que, “este acto criminal atenta directamente contra la vida, la libertad y la tranquilidad de nuestra comunidad, por lo que expresamos nuestra total solidaridad con el empresario y su familia”.