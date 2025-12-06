El pesebre flotante más grande de Colombia, ubicado en la Bahía de las Ánimas, en Cartagena, es uno de los atractivos para mostrar en esta época del año en esta ciudad del Caribe.

Leer más: Activan plan integral para garantizar unas fiestas seguras en La Guajira

Está ubicado sobre una plataforma de 40 metros de ancho y 12 figuras de 6 metros de alto que incluyen a la Virgen, San José, el Niño Jesús, palmeras, los Reyes Magos y el portal de Belén, son una alegoría al Nacimiento Flotante.

Es sin duda uno de los lugares más visitados en estos momentos, en especial en horas de la noche.

Lea además: Mueren dos miembros del Clan del Golfo en enfrentamientos en el Sur de Bolívar

alcaldía de Cartagena/Cortesía

“Llegó la Navidad a Cartagena, la época más especial del año. Por eso la recibimos con alegría, esperanza y entusiasmo. Hoy estamos unidos para darle la bienvenida a momentos con un brillo especial que no se enciende solo en las luces de nuestras calles, plazas, parques y barrios, sino en el corazón de nuestra gente”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz durante el acto que dio inicio oficial a la llegada de la Navidad en la ciudad.

Lea también: Hospital Rosario Pumarejo de López activó plan de contingencia por fiestas decembrinas en Valledupar

Agregó que “anhelamos una Navidad donde el orgullo de ser cartageneros se note en cada rincón. Una Navidad que nos recuerde que esta ciudad es más fuerte cuando se une, cuando se cuida, cuando se piensa como una sola. Con unión, con alegría y con la certeza de que el futuro de esta ciudad lo construimos juntos. Donde lo mejor está por venir”.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

Por su parte, la gestora social del Distrito, Liliana Majana, también envió un mensaje de unidad a los cartageneros, en medio del inicio oficial de la Navidad.

“Al encender el alumbrado navideño, recordamos algo que Cartagena sabe hacer muy bien: unirse. Cada luz representa la esperanza y la alegría de nuestras familias, y nos invita a vivir una Navidad en paz y con amor. Invito a cada cartagenero a disfrutar estos espacios con alegría, respeto y unión. La Navidad nos recuerda que lo valioso está en lo simple: compartir, ayudar y abrazar. Que estas luces iluminen nuestros hogares y nuestros corazones”, destacó Majana.

Lea acá: Con pedagogía, a través de cuadros vivos, previenen el dengue en Sucre

Hay otros pesebres es Las Tenazas, Parque Lácides Segovia, en el barrio Manga, y en el Parque de Bicentenario.