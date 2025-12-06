La ofensiva militar contra el Clan del Golfo que delinque en el Sur de Bolívar cobró la vida de dos subversivos y permitió a su vez la incautación de abundantes armas de fuego.

Lea más: Cartagena encendió su alumbrado navideño con un show musical

El contacto armado, en el que además de disparos hubo detonaciones de bombas y helicópteros sobrevolando, de acuerdo con lo informado por la Primera División del Ejército Nacional, se registró en el corregimiento Villaflor, del municipio de Santa Rosa del Sur, en Bolívar.

Además de dar de baja a dos señalados miembros de la subestructura Aristides Meza Páez, del Clan del Golfo, también fue capturado uno más durante los hechos registrados la madrugada del viernes 5 de diciembre.

Ver más: Carromuleros de Cartagena se despidieron de sus equinos para recibir nuevos vehículos

Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) del Ejército hacen presencia masiva en el Sur de Bolívar tras el desarrollo del consejo de seguridad que recientemente lideró en la ciudad de Cartagena el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Las operaciones ofensivas en contra del Clan del Golfo se mantienen en todo el Sur de Bolívar.