Familias enteras en la ciudad de Cartagena se deleitaron la noche del viernes 5 de diciembre con el encendido de las luces de Navidad que estuvo amenizado con un show musical.

Leer también: Carromuleros de Cartagena se despidieron de sus equinos para recibir nuevos vehículo

La noche se iluminó con el conteo regresivo que dio paso al encendido de luces en la Plaza de la Aduana. El espectáculo, que reunió a más de 150 artistas tuvo como uno de sus momentos centrales la presentación oficial del primer Coro Distrital de la ciudad, conformado por más de 100 estudiantes del Sistema de Formación Artística y Cultural (SIFAC), una agrupación con proyección de convertirse en referente cultural.

Bajo la dirección escénica de Edgar Avilán y la dirección artística y coreográfica de Dixon Pérez González, el show navideño de 12 minutos combinó música, danza y efectos visuales para crear un momento emotivo y conmovedor que arrancó aplausos y sonrisas entre los cientos de cartageneros y visitantes que abarrotaron la plaza.

“Este es el resultado de un trabajo dedicado y colectivo, una muestra del talento que florece en nuestros barrios y corregimientos. Ver a más de cien jóvenes cantando con tanta pasión en un escenario como la Plaza de la Aduana nos llena de orgullo y reafirma que la cultura es un puente para la transformación social”, afirmó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Alcald Alumbrado navideño en Cartagena.

El espectáculo también contó con la participación de la Banda de la Institución Educativa Madre Gabriela, estudiantes del Ambientalista, el Coro Agnus Singer dirigido por Juan Carlos Arnedo, el Conjunto Folclórico Nacional Ekobios a cargo de Dixon Pérez González, y la reina de Independencia 2025, Faylin Rodríguez.

Importante: Cartagena tendrá cierres viales por la cabalgata de velitas de este 7 de diciembre

El alcalde Dumek Turbay destacó la importancia de estos espacios para la ciudad. “Cartagena se viste de luces, pero sobre todo se viste de talento y comunidad. Este show inaugura la navidad y consolida el trabajo que desde el IPCC y el SIFAC se viene haciendo para formar artistas y llevar cultura a cada rincón de nuestra ciudad”.

El alumbrado navideño en Cartagena está en distribuido en la Plaza de Santo Domingo, Plaza de San Diego, Plaza Fernández Madrid, Plaza de la Trinidad, Parque Espíritu del Manglar, Vía Perimetral, Blas de Lezo, Parque Flanagán, Parque Lineal de Crespo, Las Tenazas, Manga, Muelle de la Bodeguita, San Francisco, Villa Rosita, Castillogrande, Bruselas, Bayunca, El Pozón y Bicentenario.