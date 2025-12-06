Las autoridades del sector salud en el departamento de Sucre no solo libran por estos días una batalla contra el uso de la pólvora, también contra el dengue que permanece activo en todas las épocas del año.

Para hacerle frente a esta enfermedad que es ocasionada por un mosquito que se reproduce en aguas limpias, la gobernación de Sucre, a través del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), acompaña la puesta en escena de los cuadros vivos del municipio de Galeras, que son Patrimonio Cultural, como una innovadora herramienta de sensibilización y movilización social en los 26 municipios del departamento.

La iniciativa, según la gobernadora Lucy García Montes, busca generar conciencia en la población sobre la importancia de prevenir el dengue desde los hogares, utilizando un formato creativo, llamativo y cercano a la gente, que permite transmitir el mensaje de autocuidado de una manera diferente a las estrategias tradicionales.

Con la puesta en escena de los cuadros vivos promueven prácticas preventivas clave, al tiempo que visibilizan las consecuencias del dengue en la salud, incluyendo sus principales síntomas y riesgos, fortaleciendo así la educación comunitaria frente a esta enfermedad.

La campaña de concientización ya estuvo en los municipios de Caimito, La Unión, San Onofre, Tolú, Coveñas, Palmito, Chalán, Colosó, Ovejas y Los Palmitos.

Este sábado 6 de diciembre está en San Benito y San Marcos y mañana 7 en Sincé y Galeras.

Reanuda las actividades el martes 9 de diciembre en Corozal y Morroa; el miércoles 10 será en Sucre-Sucre, el jueves 11 estará en Majagual y Guaranda; el viernes 12 llegará a Toluviejo y Betulia y el sábado 13 en Sampués y El Roble.

Termina el recorrido pedagógico y de prevención el lunes 15 de diciembre en las poblaciones de Buenavista y San Pedro.