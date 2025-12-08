Un adolescente muerto y un hombre herido durante una incursión sicarial perpetrada en el perímetro urbano del municipio de Fonseca, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima mortal respondía al nombre de Amílcar Rafael Torres López, de 16 años de edad. Mientras que el lesionado fue identificado como José Luis Pineda Palomino, de 29 años.

El atentado se registró en la tarde de este domingo 7 de diciembre, sobre la carrera 5 con calle 25, en jurisdicción del barrio 12 de octubre.

Según la información preliminar, los muchachos se encontraban departiendo cuando llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y disparó contra ellos, para luego huir con rumbo desconocido.

Residentes del sector que presenciaron el hecho, de inmediato trasladaron a los baleados hasta la sala de urgencias del hospital San Agustín, donde fueron atendidos por el personal médico de turno, pero debido a la gravedad de sus heridas tuvieron que ser remitidos a un centro asistencial de segundo nivel en el municipio de San Juan del Cesar, donde oficializaron la muerte de Torres López.

Se conoció que el fallecido fue impactado a la altura de la cabeza y el tórax. Por su parte, al herido los proyectiles lo alcanzaron en el sector izquierdo de la espalda y su brazo izquierdo.

Funcionarios de la Sijín y Sipo de la Policía Departamental de La Guajira, adelantan las respectivas investigaciones para dar con la captura de los responsables y establecer los móviles del crimen.