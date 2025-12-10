La opositora venezolana María Corina Machado no pudo llegar a tiempo a Oslo, Noruega, para asistir este miércoles a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, por lo que su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre.
También Ana leyó el discurso que su madre había preparado para agradecer el reconocimiento otorgado por el Comité Noruego del Nobel, que destacó “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
Ana Corina Sosa confirmó que la líder opositora sí llegará “en unas horas” a Oslo y dijo que su intención de es regresar “muy pronto” a Venezuela.
“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, expresó.
Discurso de María Corina Machado
El discurso de Machado incluyó un repaso a la historia de Venezuela, en el que aseguró que llegó a ser la democracia “más estable” de América Latina, hasta que fue “desmantelada” desde 1999 por el “régimen”, al que acusó de falsificar la historia, corromper a las Fuerzas Armadas, manipular elecciones y perseguir a la disidencia.
Machado -que no mencionó ni al fallecido presidente Hugo Chávez ni a su sucesor y actual presidente, Nicolás Maduro- habló de un “saqueo histórico” y de que el dinero del petróleo se usó para “comprar lealtades” en el exterior, “mientras el Estado se fusionaba con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales”.
Y habló también de la “herida abierta” por la emigración de venezolanos, además de acusar al Gobierno de “quebrar por dentro” a los opositores: “Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio”.
Después de intentar “todo” durante tres décadas, la esperanza se “derrumbó”, dijo Machado, que calificó de “cambio de rumbo” la decisión de hacer elecciones primarias, unir a la oposición y recorrer todo el país en precampaña, un año antes de las presidenciales de 2024.
La decisión de las autoridades de no permitirle presentarse a los comicios fue “un golpe duro”, admitió la opositora, aunque el movimiento siguió adelante con Edmundo González Urrutia, quien no era visto como una “amenaza” por el “régimen”.
Machado elogió la labor de miles de voluntarios durante la jornada electoral, usando la tecnología como “herramienta para la libertad”, lo que permitió digitalizar y publicar las actas, que aseguró dieron la victoria a González con el 67 % de los votos.
Frases destacadas
- Construimos una democracia que se convirtió en la más estable de América Latina, desatando toda la fuerza creadora de la libertad. Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida.
- La concentración total de la renta petrolera en manos del Estado generó incentivos perversos y le dio al poder gubernamental un control inmenso sobre la sociedad, que terminó traduciéndose en privilegios, clientelismo y corrupción.
- Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia: violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad.
- Han sido casi tres décadas de lucha contra una dictadura brutal, y lo hemos intentado todo: diálogos traicionados, protestas multitudinarias reprimidas, elecciones manipuladas.
- La migración forzada, que buscaba fracturarnos, terminó uniéndonos en torno a un propósito sagrado: reunir a nuestras familias en nuestra tierra.
- El 22 de octubre de 2023, contra todos los pronósticos, Venezuela despertó. La diáspora, que ya era un tercio de la nación, reclamó su derecho a votar.
- A más de doscientos veinte adolescentes detenidos tras las elecciones los electrocutaron, golpearon y asfixiaron hasta forzarlos a decir la mentira que el régimen necesitaba difundir: que habían sido pagados por mí para protestar.
- Durante estos dieciséis meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia.
- Este premio tiene un significado profundo: le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz.
- El principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino: si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad.
- Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir el sol a millas de inocentes que fueron encarcelados injustamente, abrazados al fin por quienes nunca dejaron de luchar por ellos.
- Mis queridos venezolanos, el mundo ha quedado maravillado por lo que hemos logrado. Y pronto presenciará una de las imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo: el regreso de los nuestros a casa.
- Al final, nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos regresando a nosotros mismos. Estamos regresando a casa.