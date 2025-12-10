La opositora venezolana María Corina Machado no pudo llegar a tiempo a Oslo, Noruega, para asistir este miércoles a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, por lo que su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre.

Lea: María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a líderes que la apoyaron

EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT Ana Corina Sosa, hija del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, acepta el premio en nombre de su madre, de manos del presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes.

También Ana leyó el discurso que su madre había preparado para agradecer el reconocimiento otorgado por el Comité Noruego del Nobel, que destacó “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Ana Corina Sosa confirmó que la líder opositora sí llegará “en unas horas” a Oslo y dijo que su intención de es regresar “muy pronto” a Venezuela.

Lea: ¿Quién es Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado que recibió el Premio Nobel de la Paz?

“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, expresó.

Discurso de María Corina Machado

El discurso de Machado incluyó un repaso a la historia de Venezuela, en el que aseguró que llegó a ser la democracia “más estable” de América Latina, hasta que fue “desmantelada” desde 1999 por el “régimen”, al que acusó de falsificar la historia, corromper a las Fuerzas Armadas, manipular elecciones y perseguir a la disidencia.

EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre y leyó el discurso, en Oslo.

Machado -que no mencionó ni al fallecido presidente Hugo Chávez ni a su sucesor y actual presidente, Nicolás Maduro- habló de un “saqueo histórico” y de que el dinero del petróleo se usó para “comprar lealtades” en el exterior, “mientras el Estado se fusionaba con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales”.

Y habló también de la “herida abierta” por la emigración de venezolanos, además de acusar al Gobierno de “quebrar por dentro” a los opositores: “Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio”.

Lea: El chavismo marcha en Caracas el mismo día de la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Después de intentar “todo” durante tres décadas, la esperanza se “derrumbó”, dijo Machado, que calificó de “cambio de rumbo” la decisión de hacer elecciones primarias, unir a la oposición y recorrer todo el país en precampaña, un año antes de las presidenciales de 2024.

EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT

La decisión de las autoridades de no permitirle presentarse a los comicios fue “un golpe duro”, admitió la opositora, aunque el movimiento siguió adelante con Edmundo González Urrutia, quien no era visto como una “amenaza” por el “régimen”.

Machado elogió la labor de miles de voluntarios durante la jornada electoral, usando la tecnología como “herramienta para la libertad”, lo que permitió digitalizar y publicar las actas, que aseguró dieron la victoria a González con el 67 % de los votos.

Lea: El Comité Nobel insta a Nicolás Maduro a dimitir y aceptar la “voluntad” del pueblo venezolano

Frases destacadas