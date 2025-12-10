La entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado generó amplias reacciones este miércoles desde la oposición venezolana y distintos gobiernos latinoamericanos.
El Comité Noruego del Nobel seleccionó a la dirigente por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según informó al anunciar el galardón.
La ceremonia se celebró este 10 de diciembre en Oslo, donde Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora, recibió el premio en su nombre, mientras diversas figuras políticas destacaron que el reconocimiento simboliza un respaldo mundial a la búsqueda de libertad y restauración institucional en Venezuela.
Reacciones de la oposición venezolana
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) afirmó que el Nobel otorgado a Machado representa “un reconocimiento a cada víctima, a los caídos, a los perseguidos y a cada defensor de derechos humanos” en Venezuela. La coalición aseguró que el premio también honra “el compromiso cívico de millones de venezolanos que han defendido, de manera pacífica, su derecho a vivir en libertad y dignidad”.
En su mensaje, la PUD agregó: “Este honor reafirma el valor de la Venezuela que persevera y abre caminos democráticos. Que este día inspire a todos a seguir apostando por el rescate de la democracia en nuestro país. Hoy se hace más propicia aún la lucha por la libertad de los presos políticos”.
Durante la ceremonia, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó directamente al mandatario venezolano Nicolás Maduro a reconocer la voluntad ciudadana expresada en las elecciones de 2024.
“Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano”, dijo.
El mensaje de María Corina Machado
Aunque no pudo asistir a la ceremonia, Machado envió un discurso leído por su hija, en el que dedicó el Nobel “al pueblo de Venezuela”, a los “héroes” que luchan por la libertad y a “los líderes del mundo” que la han apoyado. Su hija confirmó que la opositora llegará a Oslo “en unas horas” y que su intención es regresar “muy pronto” al país.
En el acto estuvo presente Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado las presidenciales de 2024 pese a que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Maduro. El resultado no ha sido reconocido por varios gobiernos.
Reacciones internacionales a la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado
La concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado produjo una respuesta inmediata en el ámbito político latinoamericano, donde expresidentes, líderes opositores y gobiernos coincidieron en destacar el significado regional del reconocimiento.
Buena parte de los pronunciamientos coincidieron en que el galardón no solo reivindica la lucha de la dirigente venezolana, sino que confirma —según su interpretación— una demanda hemisférica por libertad, transición democrática y respeto a los derechos humanos en Venezuela.
Desde Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez calificó a Machado como una figura emblemática en esa causa. En su cuenta de X escribió: “Nobel María Corina: luchadora superior por la libertad”, una frase que amplió en un video donde la definió como “una heroína” y afirmó que el premio representa el sentir de “las grandes mayorías colombianas y latinoamericanas” que respaldan la causa venezolana.
También desde territorio colombiano, pero conectado directamente con la ceremonia en Noruega, el expresidente Iván Duque envió varios mensajes desde Oslo. En su primer pronunciamiento aseguró: “Celebramos un paso histórico para la libertad en Venezuela. El Nobel de Paz a María Corina reconoce su lucha incansable frente a la narcodictadura de Nicolás Maduro”.
En otras publicaciones, Duque afirmó que el reconocimiento mundial es un impulso para que “la voz de la democracia se escuche con más fuerza” y sostuvo que el movimiento que acompaña a Machado “encarna a todo un pueblo que clama por su libertad”.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se sumó a las reacciones, destacando el papel de la hija de la galardonada, Ana Corina Sosa, quien recibió el premio en representación de su madre. “Extraordinario discurso de María Corina, transmitido de manera magistral por su hija Ana Corina. ¡Qué viva Venezuela Libre!”, escribió en redes.
Además de figuras políticas, varios gobiernos de la región emitieron comunicados formales. El Gobierno de Perú publicó una declaración en la que sostuvo que el Nobel honra el “firme compromiso” de Machado con la defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. En la misiva oficial, Lima resaltó que su ejemplo “inspira los valores de libertad, diálogo y justicia” que el país considera pilares para la convivencia en la región.
El Gobierno de Panamá también reaccionó al anuncio, asegurando que la distinción “resuena en toda la región”. A través de un comunicado y de mensajes del presidente José Raúl Mulino, el país reiteró su respaldo a la dirigente venezolana: “Acompañamos a María Corina Machado […] alzando la voz contra la dictadura en Venezuela y por un futuro de justicia y esperanza para nuestro continente”.
En Paraguay, el presidente Santiago Peña afirmó que el galardón reconoce “la valentía y sacrificio” de Machado, y expresó que la presencia de su hija en Oslo mantiene viva “la esperanza” de una eventual transición democrática.
Por su parte, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa destacó el sentido regional de la ceremonia en la capital noruega. Tras asistir al acto, declaró: “Sudamérica necesita libertad, dignidad y democracia”. Agregó que se trató de un momento “muy emotivo” y que su presencia en Oslo respondió al compromiso de apoyar “todas las buenas causas” relacionadas con la defensa de la institucionalidad democrática en el continente.