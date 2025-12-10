Las autoridades del Atlántico adelantan indagaciones para establecer el origen y la veracidad de un video que comenzó a circular en las últimas horas a través de redes sociales, especialmente en Facebook, y que ha generado alarma en varios municipios del departamento.

Leer también: Dos hombres fueron asesinados en el barrio Zarabanda de Soledad cuando jugaban en máquinas de azar

En la grabación aparecen dos hombres vestidos con prendas camufladas, portando armas de largo alcance y con el rostro cubierto, quienes se presentan como supuestos integrantes de un grupo que se autodenomina ‘Autodefensas Libertadores del Atlántico’.

Uno de los sujetos, mientras lee un comunicado desde un teléfono celular, dirige un mensaje a la comunidad y a las autoridades locales de Sabanalarga, Manatí, Juan de Acosta y Repelón, municipios a los que señala como escenarios de presuntas acciones armadas. En el mensaje, declara como “objetivos militares” a integrantes de las estructuras criminales conocidas como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

“Serán dados de baja, declarados objetivos militares”, afirma el hombre que toma la vocería, mientras su acompañante sostiene el arma. En otro fragmento del video, el mismo sujeto agrega: “Comenzaremos una limpieza social contra ‘Pepes’ y ‘Costeños’”.

El video, que estaría fechado el 5 de diciembre, menciona de manera puntual sectores como los barrios Los Ángeles, Primero de Diciembre y Puerto Amor, en el municipio de Sabanalarga, donde los individuos advierten sobre supuestas acciones violentas contra presuntos integrantes de dichas bandas.

Las autoridades buscan establecer si el video corresponde realmente a un grupo armado organizado, si se trata de una estrategia de intimidación entre estructuras delincuenciales o incluso de un montaje con fines de desinformación y generación de miedo en la población.

Hasta el momento, la Policía del Atlántico no ha emitido un pronunciamiento oficial, mientras unidades de inteligencia analizan el contenido del video, el lenguaje utilizado, el armamento exhibido y los posibles vínculos con dinámicas criminales previamente identificadas en la región.

La circulación del material ha generado temor entre habitantes de los municipios mencionados, especialmente por el uso de términos como “limpieza social”, históricamente asociados a violaciones graves de derechos humanos y a disputas armadas entre grupos ilegales.

Las autoridades reiteraron el llamado a reportar cualquier información que permita esclarecer su procedencia, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades y prevenir posibles hechos violentos.