La ex vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez celebró este miércoles desde Oslo, Noruega, el Nobel de la Paz entregado a la líder opositora venezolana María Corina Machado a través de su hija, Ana Corina Sosa.

Lea: Así fue la odisea de María Corina Machado para salir de Venezuela rumbo al Nobel en Noruega

María Corina no pudo llegar a tiempo a Oslo para recibir el galardón en la mañana de este 10 de diciembre, pero su hija Ana, quien lo recogió en su nombre, confirmó durante el discurso que su madre llegará “en unas horas” a la capital noruega.

En entrevista con ‘W Radio’, Marta Lucía Ramírez confirmó que en Oslo esperan “muy pronto” a la líder de la oposición en Venezuela.

Lea: “Un paso histórico para la libertad en Venezuela”: reacciones al Nobel de Paz de María Corina Machado

“Gracias a Dios María Corina ha podido salir y viene en camino, y si Dios quiere, la vamos a poder abrazar dentro de unas pocas horas, como lo dijo Ana Corina, su hija”, sostuvo la exfuncionaria colombiana.

También destacó el apoyo del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a María Corina Machado: “Ha sido un hombre muy comprometido con esta transición pronta. En Venezuela ha ofrecido todos los oficios que sean necesarios para que Maduro entienda que no hay ninguna posibilidad que se quede y para que, ojalá, realmente tome la decisión inteligente que es salir cuanto antes”.

Lea: Frases destacadas del discurso de María Corina Machado, leído por su hija, en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz

Consideró que el Nobel de la Paz a Machado es también “un reconocimiento a cada uno de los millones de venezolanos que han puesto un granito de arena bajo su liderazgo”.

El Instituto Nobel informó que Machado no participará tampoco en el resto de actos de este miércoles del programa del premio, una procesión de antorchas y el banquete de gala.

“Machado no llegará ni a la procesión de antorchas ni al banquete del Nobel. No sabemos cuándo llegará a Oslo, solo que va a venir”, dijo a ‘Efe’ Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel.

Lea: El Comité Nobel insta a Nicolás Maduro a dimitir y aceptar la “voluntad” del pueblo venezolano

La procesión es uno de los actos más tradicionales del programa y recorre el centro de Oslo hasta finalizar delante del hotel donde se aloja el galardonado, que suele salir a saludar desde el balcón y pronunciar algunas palabras.

El Consejo de la Paz, que agrupa a una veintena de organizaciones ha declinado este año organizar el tradicional desfile por su desacuerdo con la elección de la venezolana María Corina Machado como Premio Nobel, pero lo hará la Norwegian Venezuelan Justice Alliance.

La cena de gala posterior a la ceremonia de entrega del premio a su vez reúne a unas 200 personas en el mismo hotel de Oslo, entre ellos miembros de la familia real noruega, del Gobierno y de la vida cultural y empresarial de este país nórdico.